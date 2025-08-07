テレビ朝日三谷紬アナウンサーが7日、同局「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（水曜深夜1時58分）に出演。「やべっちFC」の打ち上げについて語った。

お笑い芸人の永野と令和ロマン高比良くるま、三谷アナによるトークバラエティー。3人は同番組の新年会を振り返りながらトークすると、永野は「（他の番組は）どんな感じなんですか？僕あんまり番組の打ち上げとかないんですけど。熱量はどんな感じなんですか？」と質問した。

サッカー番組「やべっちFC」を担当していた三谷アナは「熱量で言うと、やっぱりスポーツは熱量が高いです。『やべっちFC』はすごく熱量高かったです」と自身の体験から説明。「一次会は焼き肉をみんなでワーッとガテン系で食べて。ちょうどクリスマスのタイミングだったので、『三谷のプレゼント買ってやる！』とか言ってみんなでドン・キホーテ行って」と楽しげに語り、「7階からだんだん下がっていっていくんですけど、7階からじゃんけんして負けた人が勝った人に買ってあげるみたいなゲームやったりして、大騒ぎして」とその様子を明かした。

永野が「楽しくてたまんない？」と聞くと、三谷アナは「たまんない。そのままプレゼントをおのおの持ちながらカラオケに移動して…みたいな」とウキウキ。話を聞いていたくるまは「とんでもなく明るいことしてる。とんでもない打ち上げだ、『やべっちFC』」と震え上がっていた。