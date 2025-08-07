ソニーネットワークコミュニケーションズは、インターネット接続サービス「So-net（ソネット）」において、ソニー・ミュージックエンタテイメント所属の「乃木坂46」とのコラボレーションを8月7日より開始した。開催期間は12月31日まで。

So-netのブランドタグラインである「ソニーグループの感動を、届けるネットSo-net」を体現する本企画では、乃木坂46メンバーを起用した新CMの公開、限定グッズ・オンラインイベントなどのコラボキャンペーンが展開される。本企画にはSo-net公式キャラクター「感動モモ」も登場する。

キャンペーン期間中の約5カ月間、月ごとに担当のメンバーが変わり、それぞれの担当月ごとに限定グッズのプレゼントや動画の公開が実施される。8月は遠藤さくらさん、9月は賀喜遥香さん、10月は井上和さん、11月は一ノ瀬美空さん、12月は筒井あやめさんが担当。

乃木坂46×So-net コラボキャンペーンについて

コラボキャンペーン対象プランの申し込みと継続利用で、乃木坂46の限定グッズやオンラインイベントに参加する権利をプレゼントするコラボキャンペーンが開催される。

キャンペーン期間：8月7日～12月31日23時59分

□キャンペーン公式サイト

最大46,000円のキャッシュバックも実施

最大46,000円のキャッシュバックも実施される。詳細はキャンペーン公式サイトで確認できる。

乃木坂46出演CM公開

今回のコラボレーションに際し、乃木坂46メンバー、および7月30日にリリースされた「Same numbers」を起用したWEB CMやSNS動画が公開されている。

1「光の糸」篇

光回線のイメージを繊細な光の糸とオリジナルダンスで表現したCM。振り付けは乃木坂46の「インフルエンサー」など、多数の振り付けを担当したSeishiro氏によるもの。

2「乃木坂46、感動」篇

【「光の糸」篇】

遠藤さくらさん、賀喜遥香さん、筒井あやめさん、一ノ瀬美空さん、井上和さんの5名のメンバーそれぞれの「感動顔」を画面いっぱいに映し出し、驚き、喜び、切なさといった多様な感情を表現。

全5本の動画は、各メンバーの担当月ごとに順次公開される。8月は遠藤さくらさん、9月は賀喜遥香さん、10月は井上和さん、11月は一ノ瀬美空さん、12月は筒井あやめさんが担当。

3「So-net 毎週紹介！」篇

【「乃木坂46、感動」篇（8月担当：遠藤さくらさん）】

8月から12月までの5カ月間にわたり、毎週So-net公式Xにて、合計20本の動画をシリーズで公開。乃木坂46メンバーがSo-net公式キャラクター「感動モモ」と共演し、So-netのサービスを紹介する。

□「『So-net 毎週紹介!』篇」を公開するSo-net公式Xアカウント

(C) Sony Network Communications Inc.

