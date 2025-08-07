◆米大リーグ ドジャース３―５カージナルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

カージナルスのＬ・ヌートバー外野手（２７）が６日（日本時間７日）、敵地・ドジャース戦に「４番・左翼」で先発出場し、相手先発・大谷翔平投手（３１）の前に２打席連続三振に倒れた。２３年のＷＢＣで同僚だった２人。２０２３年の初対戦時は３打席連続三振を喫しており、これで通算５打席連続三振となったが、ヌートバーは「前回よりは少しだけ良かった。前回は３打席連続三振だったけど、今日は２三振だけだったからね（笑）。だから今回は少しはマシだったと言えるかもしれない」とジョークを交えて振り返った。

この日、大谷は圧巻の投球。２３年９月の右肘手術などから復帰後、今季８度目の登板で最長４回で５４球を投げて、２安打１失点８奪三振。最速は１０１・１マイル（約１６２・７キロ）だった。ヌートバーは「今日の試合に入る前から、僕は『とにかくコンタクトしたい』と思っていた。でも、それすらできなかったよ」と完敗を認め、前回対戦時との違いについては「正直に言うと、今日は彼の速球が前回よりも強く感じられたよ。１００マイルは出ていたけど、それ以上に速く感じた。けが明けでも彼の球はやはりエリート級だ」と舌を巻いた。

大谷は今後、完全復活に向けて段階的にイニング数を伸ばしていく見込みだ。ヌートバーは「彼が完全に回復して、６回、７回と投げられるようになったら、正直言ってそれはあまり楽しみではないな…」と苦笑いを浮かべていた。