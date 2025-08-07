PLAZAに韓国の人気菓子が集合！限定＆先行スイーツに注目

韓国のスーパーマーケット気分が、日本で味わえる♡全国のPLAZA・MINiPLAでは、2025年8月7日(木)～28日(木)まで、韓国発の注目スナックが集まる「ALL EYES ON KOREAN SNACKS」を開催中。人気のNo Brand(ノーブランド)シリーズをはじめ、日本初上陸やPLAZA限定・先行販売アイテムも多数登場！目でも舌でも楽しめる、韓国気分満点のラインアップをぜひお見逃しなく♪

韓国発「No Brand」の人気お菓子

韓国の大型スーパー「emart」が手がける人気ブランド「No Brand」から、個性豊かなスナックたちが大集合！

ふわっとした食感と優しい甘さの「チョコフィリングマシュマロ」（397円）、濃厚トリュフ風味の「ポテトスティック」（599円）、和風テイストが魅力の「きなこもちスナック」（477円）、甘じょっぱい味がクセになる「チョコソフトコーン」（477円）など、おやつ時間が待ち遠しくなるおいしさが揃いました。

【ダッキーダック】桃のショートケーキが話題♡今だけの贅沢スイーツ

PLAZAでしか買えない限定スナックも♡

日本ではPLAZA限定・先行販売となるアイテムも多数。厚切り＆香ばしさが魅力の「キューブカステラチップ」（477円）や、自然な甘さが楽しめる「紫さつまいもポテトチップス」（497円）、スナック感覚で楽しめる「さつまいもスティック」（498円）などもラインアップ。

ネギ風味×ヌガーフィリングの意外な組み合わせが話題の「GOOKA ヌガークラッカー スプリングオニオンクリーム」（376円）も要チェック！

かわいくて美味しいインナービューティおやつも

韓国のインナービューティブランド「FOODOLOGY」からは、ビタミンCや食物繊維を含んだ「Hey! Gummy」（290円）が登場。

フルーツ味で罪悪感なく楽しめる♡ちょっとした差し入れにもぴったりなサイズ感とカラフルなパッケージで、ギフトにもおすすめです。韓国のお菓子って、やっぱりおしゃれで楽しい♪

今だけの韓国スナック祭りをお見逃しなく

韓国好き女子にはたまらない、PLAZAの期間限定プロモーション「ALL EYES ON KOREAN SNACKS」。

気になる商品は、全国のPLAZA・MINiPLAのほか、PLAZAオンラインストアでもチェックできます。

見た目のかわいさはもちろん、個性的な味わいにもきっとときめくはず♪この夏、韓国気分をおうちでも楽しんでみてはいかが？