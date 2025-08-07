2025年8月7日の『徹子の部屋』にタレントのサヘル・ローズさんが登場。東海大学を卒業したサヘルさんが、進学の夢をかなえるにあたって恩師から受けた励ましについてあらためて語る予定です。そこでサヘルさんが人生を振り返った記事を再配信します。*****タレント活動のほか、俳優として舞台にも立つ、イラン生まれのサヘル・ローズさん。国際人権NGOの活動では親善大使を務めるなど、さまざまな分野で活躍していますが、戦禍で困窮していた時代に身寄りをなくし、4歳から孤児院で育ちました。養子縁組をし、8歳で養母のフローラさんと日本にわたったものの、長く貧しい生活を強いられたり、学校でいじめにあったりと大変に苦労をされました。そのサヘルさん、貧しさにあえぐ暮らしを経たからこそ、感じたことがあるそうで――。

【写真】一時期、公園で暮らしていたというサヘルさん。工場へ働きに行く養母とはベンチで待ち合わせをしていたそう。養母と家族になった頃

ブツブツと口にしながら

『言葉の花束』という本を、読者の皆さんが目の前にいる気持ちで、ブツブツと口にしながら書きました（キーボードを打ちました）。今回その本から自らの経験についてお話ししたいと思います。

語り口のままに書いたので、日本の作文手法からは逸れているかもしれません。でも〈自分らしさ〉を気取らず正直に表現しようと思ったら、こういう文章になりました。今語れるすべてを文章に託しました。

章（bouquet）は、この本を渡したい相手ごとに書いています。私だけにデザインできる言葉のブーケにして渡し、誰かが笑顔になれれば、それが私の幸せです。

公園での生活

約30年前、日本にいる知人と住めることになって来日した8歳の私と養母のフローラ。しかし、その知人と同居できなくなり、フローラと私は家を出ることとなりました。そこからしばらくは大変な生活が続くことに。

とはいえ、そんな外国人親子を「察して受け容れてくれた」方もいました。

小学校に通うようになってから、実は一時期、公園で生活をしていました。真冬の路上生活は正直寒かったし、怖かった。

その当時の私は子どもだったので、よく状況が理解できていなかった。毎晩、いつの間にかフローラの腕の中で眠り、朝になったら学校へ。

「サヘル、学校へ行きなさい」「お母さんは工場へ行ってくるから。工場へ行けばわずかでも日給制でお金をもらえるから行ってくるね。夕方に私たちのこのベンチで待ち合わせ」と言われて、「わかった、帰ったときにはここのベンチで会おうね」と約束をして、私は学校に行きました。

公園のベンチに戻ると、フローラはその1時間後ぐらいには帰って来てくれて、ふたりで近所の図書館に行って、閉館になる夜8時まで図書館の中で暖を取っていました。でも8時を過ぎると出なければいけない。

なおかつ、夜には私もおなかがすごいぺこぺこ。「お母さん、何か買ってよ、おなか空いたよ。なんで夜ごはんを食べられないの」と言うと、「じゃあスーパーに行こうか」と、次はふたりで近所のスーパーへ。

なるべく数字が低い、桁が少ない値段のものを選んで買ってはいましたが、そういう品が見つからないときは諦めて帰るしかなかった。

試食コーナーをまわって

そんなときに目に入ったのが試食コーナー。今は日本語も理解できるので試食についてもちろんわかりますが、当時は試食という言葉も文化も私たちは知らないしわからなかったのです。

私たち外国人からすると無料で何かをもらうという発想がまったくなかったので、きっとあれを受け取ったらお金が発生すると、私たち親子は思っていました。なので、何度か目にしながらも、一度も受け取ったことがなかったのです。

フローラに止められていたのに、ある日、おなかが空き過ぎた私は我慢ができずに、試食品を受け取ってみたのです。

ほかの人もお金を払わずに試食していきます。「お金を請求されないんだ！」とわかるとすぐにフローラの分ももらいました。

今でも忘れていません。

私たち親子が日本ではじめて食べた試食は、春雨のごまあえ。すごく美味しかったです。でも、試食ってひと口かふた口なのですが、でもそれがなぜか本当に幸せで。その瞬間、すごく多くのことを感じました。

ご飯というのは、別に量とか豪華とか、そういうことではなくて、一口ひとくち、人間って かみしめて食べることで本当に幸せを感じられる。おなかをいっぱいにすることもできる。何よりも誰と食べるか。それがすごく大事。

そして試食がゼロ円だとわかった瞬間から、私たちは試食コーナーを1周して、フルコースでいただいて。運が良いときはデザートつきで、おなかをいっぱいにして帰って行きました。そして、毎日その試食コーナーを、ひたすら毎日あさっていました。

何の見返りも求めない優しさを渡してもらって

あるとき、いつものように試食をもらって帰ろうとしたら、試食を出してくれているいつものオバさんがいるのですが、通路でそのオバさんに呼び止められました。ヒヤッとしました。私たちは、怒られるんじゃないかと。

いつも外国人親子が来て、試食コーナーだけをあさって帰る私たち親子のことを、今日こそは絶対に怒られると思いました。逃げたほうがいいのか、早く出て行ったほうがいいんじゃないかと、ちょっと焦りました。

すると、その試食コーナーのオバさんが、「これを持って行っていいから」と紙袋を差し出したんです。中を見たら、自分のおうちにあった食べられるものをいっぱいその袋の中に詰め込んであって、それを私たちに渡してくれました。

きっと、公園で生活しているとまでは知らなかったと思うのです。ただ、何か事情を抱えて困っているのだろうと、きっとそのオバさんは察してくれて、私たちのために食べられるものをありったけおうちから持ってきて渡してくれたのでした。

すごく嬉しかったです。多分、その方が日本ではじめて、私たち外国人に普通に声をかけてくれて、何の見返りも求めない優しさを渡してくださった方です。それが本当に温かくて、幸せでした。



「子どもというのは、今自分が苦境にあることを理解していても、誰かに〈助けて〉とは言えないものです。自分から、どうSOSを出したらいいかがわからないからです。」（写真：講談社）

「大丈夫か」と声をかけられて

そしてもうひとり。忘れられない厚意の人。

公園で生活していると、雨宿りはなんとか公衆トイレでできても、ご飯も試食コーナーで済ませられても、お風呂だけはどうすることもできませんでした。洋服もまったく着替えていなかったので、日に日に私の臭いはキツくなっていったと思います。

学校側でも、この子は育児放棄をされているんじゃないかと、先生たちが心配をしていたことを、のちに聞きました。だけど、外国人という壁もそうですが、きっと家庭の問題に対して口を出すことには、結構皆さん悩まれ、足踏みをしてしまうのだと思います。

「大丈夫？」と一言をかけてくれる大人が、いませんでした。ですが、その一言で救われることだってあります。

私の場合は、給食を作っている通称「給食のオバちゃん」の一言が救いでした。

私が公園から学校へ行き、おうちでもある公園に帰ろうとしたら、オバちゃんが校門のところに立って待っていて、「ねえ、大丈夫？ 私はここで給食を作っているんだけど、大丈夫なの？」と、声をかけてくれました。はじめて誰かが「大丈夫か」と声をかけてくれたのです。

記憶が蘇るほど、愛しい味

子どもというのは、今自分が苦境にあることを理解していても、誰かに「助けて」とは言えないものです。自分から、どうSOSを出したらいいかがわからないからです。



『言葉の花束−困難を乗り切るための“自分育て』（著：サヘル・ローズ／講談社）

でも子どもなりに一生懸命、モールス信号か何かのような様々な合図を出しています。それに気がついたときに、大人や周りの人たちが「大丈夫か」という一声をかけること、それが本当に必要な相手に対する思いやりだと思うのです。

給食のオバちゃんが「大丈夫か」と声をかけてくれたことで、説明する勇気が出せました。「パーク」というそのとき自分が使える単語を使って、実は今公園にお母さんとふたりでいる、ということを伝えられました。

「もう行かなくていい。うちにいらっしゃい」と言ってくれて、私たち親子のことを自分のおうちに泊めてくれました。実は給食のオバちゃんもシングルマザーで、彼女も女手ひとつで、自分の娘さんを育てていました。

状況は違えど、なんだか似ていた。

その後、給食のオバちゃんは自転車を買ってくれたり、絵本や、お洋服なども。オバちゃんの生活も楽ではないのに本当に自分の子どものように家族のように親身になってくれました。

そして、シャケと納豆とだし巻き卵をよく作ってくれました。今でも会いに行くと、このメニューを作ってくださるのですが、味付けはだいぶ濃くなっています。でもあの記憶が蘇るほど、愛しい味です。

「お節介の復活」をよろしくお願いします

私の人生って本当に不思議です。

私には今現在、血のつながりを持っている家族は誰もいません。親戚も、判明している親戚はゼロです。

だけど私が人生で出会っていく人たち、出会っている方々、フローラはもちろんですが、給食のオバちゃん、スーパーの試食コーナーのオバさん、校長先生もそうですが、誰ひとり、血のつながりがない方々ですが、全員心でつながって、心で結びついています。

「心には、国籍、国境も関係ない」。私は出会ったすべての人から愛情をもらえています。その度に感じるのは、人というのは本当に純粋に相手を見て、相手を愛することができている。だけど今はどこかで、肌の色を感じてしまったり、国籍でその人を見たり。流れてくる様々な言葉に私たちは振り回されていく。

しかし、29年前に日本に来たときは、もっと「お節介」をしてくれる人がいた。実際に私が出会った方々は、全員私とフローラのことを素直に「ひとりの人」として、それが「目の前で困っている人」だったので、手を差し伸べてくれて、握った手を離さなかった人たちなのです。

今日本で29年以上も生活することができているのは、「助け合い」と「お節介」があったからです。「親ひとり、子ひとり」ひとり親家庭の親御さんや、そのお子さんにも響くのではないかな？？

今、自分を守ることで精一杯の世の中かもしれないけれどもう少し落ち着いて、もう少しみんなに余裕が生まれたら、「お節介の復活」をよろしくお願いいたします。

