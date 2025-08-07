かつて1700人以上の命が奪われた岡山空襲から今年で80年です。空襲を体験した人が年々少なくなっている中、記憶を後世に語り継いでいくための人材を養成する取り組みが進められています。

【写真を見る】「欲しがりません勝つまでは」岡山空襲展示室がボランティアガイド養成講座 若者が戦争の歴史を学ぶ

「足らぬ足らぬは工夫が足らぬ」「欲しがりません勝つまでは」

「まさに国民生活に影響があるのは昭和13年からです」

戦争の歴史や戦時中の暮らしなどについて学びます。岡山市北区の岡山空襲展示室のボランティアガイドを養成する講座です。約60人が受講していますが、その3分の1が10代から20代となっています。





悲惨な記憶を風化させない

（高校生）「祖父母が岡山空襲を体験しているという話を昔からしてくれていて、少しでも知っておきたいなと思って」「YouTubeでニュースの（戦争）特集をよく見るんですけど、最近よく平和について考えるようになったのでこの機会に参加してみようと思いました」

1945年6月29日。真夜中の岡山市街地が突如、戦火に包まれました。1700人以上の命が奪われた岡山空襲です。

その悲惨な記憶を風化させないようにと、2012年に作られたのが岡山空襲展示室ですが、課題もありました。



（平和推進岡山市民協議会 下市このみ副理事長）

「空襲展示室があることも知らない市民が多い。そこに（職員が）誰もいないわけです。どうにかして市民にまずは空襲展示室を知ってもらおうと」



企画展の開催時など以外は常駐の職員がいないため、大人数の見学の受け入れも困難な状況だといいます。そんな中、去年始まったのが、市民団体などによるボランティアガイド養成講座。ガイド1期生となったのは市民団体のメンバーです。1年かけて空襲について学び、先月、13人がガイドとしてデビュー。今年の受講生たちに展示室を案内しました。

（高校生）

「自分たちで見るだけよりも深く知れたり、実際、話を聞いたほうが気持ちがこもっているから「戦争はダメなんだな」と実感しやすくてよかった」

記憶を語れる人が年々少なくなっている中…

先月始まった今年の講座は、11月まで開かれ、一部の受講生は来年3月にガイド2期生としてデビューする予定です。岡山空襲から今年で80年。その記憶を語れる人が年々少なくなっている中、若い世代も自らの役割を感じています。



（高校生）

「私たちみたいな若い年代がしっかりと聞いて伝えていくことはすごく大切なことだと思いました」

（大学生）

「もしかしたらその歴史は色あせていってしまうのかなと思って、また次の80年100年と戦争の歴史を語り継ぐ人材になっていけたらなと」

（平和推進岡山市民協議会 下市このみ副理事長）

「空襲があったことを知らなかったという人もいて、そういう人たちが興味をもってくれてもっと勉強してみたいということで来てくれることは本当にうれしい」

岡山に空襲があった歴史をどのようにして語り継ぐのか。今を生きる世代が継承の一端を担っています。