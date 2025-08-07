吹奏楽の全国大会などで活躍する福岡県内外の7団体による「福岡ゴールドブラスコンサート’25」（そして株式会社イベント事業部主催）が9月23日、福岡市・天神の福岡市民ホールで開かれる。学生時代に吹奏楽を経験した同社社長の臣霧ノ介（おみきりのすけ）さんが昨年、初めて企画。好評だったため「上質な吹奏楽を、さらに多くの人に楽しんでほしい」と、昨年より出演団体を増やし、2部に分けて催す。

正午開演の1部は九州産業高、福岡工大城東高、玉名女子高の吹奏楽部と西区市民吹奏楽団が出演。2部は午後5時半開演で飯塚高、玉名女子高の吹奏楽部と福岡工業大吹奏楽団、春日市民吹奏楽団が演奏する。司会は1、2部とも吹奏楽をテーマとする作家「オザワ部長」。会場ではロビーコンサートや出演団体紹介ブースの設置、キッチンカーが並ぶ関連イベントも。臣さんは「出演団体とお客さんの両方にとって最高の時間と思えるコンサートにしたい」と話す。

チケットは1、2部それぞれに必要。全席指定で前売りS席2千円、A席1500円。今月18日までチケットの2次申し込みを受け付けている。

申し込みは応募フォームから。問い合わせはメール＝goldbrassconcert@gmail.com＝で事務局へ。

（鎌田浩二）