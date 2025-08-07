■公園でママ友と再会！自分の意見を伝えると…公園で再び美月さんと顔を合わせました。まるで何事もなかったかのように笑いかけてくる彼女に、私は静かに声をかけました。「美月さん、ちょっと話せる？」「うん？なになに、また何かお願いある？（笑）」私は微笑みながら、でもはっきりと首を振りました。「……ごめん。もう、蓮くんを預かることはできない。綾香もまだ小さいし、私自身も無理してた部分があった」

■ママ友同士の関係に必要なものとは？美月さんは眉をひそめました。「……え？なんか、他の人から何か言われたの？私のせいで変な噂でも立ってるってこと？」「そうじゃないの。ただ、私はもう、誰かに無理して“いい人”を続けるのはやめようって決めた。それに、ママ友同士って、“助け合い”が前提じゃないと思う。お互いを尊重できてこそ、成り立つ関係だと思うから」一瞬、彼女は何も言えずに黙りました。「……そう。じゃあ、もういい。そういう人だったんだね」吐き捨てるようにそう言って、彼女は蓮くんを連れてその場を離れました。私は深く息を吸いました。公園の風が少しだけ優しく感じました。

※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。

