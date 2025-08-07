バレーボール女子日本代表の主将・石川真佑（２５）＝ノバラ＝が、７月２７日まで行われていたネーションズリーグ（ＶＮＬ）を振り返った。決勝大会に入り、ギアを入れ直すことができた理由とは。また、２２日にタイで開幕する世界選手権に向け、新生日本に必要なものとは。世界一を見据えるアタッカーが胸に秘めた思いを語った。

ＶＮＬでベスト４の結果を残した“新生日本”を引っ張ったのが主将の石川だった。決勝大会では５０得点を挙げてベストスコアラーとなり「自分のプレーに集中できた。ベスト４に入れたことは、すごく自分たちの自信になった大会だった」と振り返った。

３週にわたって行われた予選ラウンドでは１２試合で１６６得点を奪い、決勝大会でさらに勢いを加速。正念場でギアチェンジできたのは「（主将として）責任感があった」からと石川。昨夏のパリ五輪では予選リーグ敗退と悔しい思いもした背番号４は「パリ五輪ではうまく（ギアを）変えられてなくて勝ちきれなかった。同じ繰り返しをしたくないと思っていた」と、苦い記憶を気持ちの強さに変えた。

イタリアリーグのノバラで積んだ経験も生きた。バレーボールの最高峰で学んだのは、技術面に加え、常にプラス思考でいることだった。「（失敗しても）違うところで取り返すとか、あまり深く考えすぎずにできている」。日本代表のアクバシュ監督が唱えている「アグレッシブ」なバレーに、自身の経験も落とし込みながら戦っている。

主将としては若手の活躍に目を細める。特に同じアウトサイドヒッターの和田や佐藤、秋本には「それぞれが自分の役割を果たしてくれている」と評価。「途中で入る難しさは分かっているので、その中でも思い切ってやってくれていることはチームにとってすごく良い」とうなずいた。

ただ、今月２２日からタイで開幕する世界選手権に向けては、まだまだ課題はある。

「チームとしての攻撃のコンビではもう一段階、精度を高めていかなければいけない」

ＶＮＬ決勝大会では準決勝でブラジルに屈し、３位決定戦でも開催国・ポーランドに敗れ、悔し涙を流した。「自分が打っていく中で嫌なブロックだった。ブロックの脇を狙ってもディフェンスされてしまって、逆に攻撃されるケースもあった」と分析。開幕までの代表合宿で特訓を積む。

再び世界に挑むまで、約２週間。「（ＶＮＬでは）簡単に勝ちきることができないと経験できた。それを世界バレーにつなげて、チーム全員で準備していきたい」。雪辱を果たし、頂点に上り詰める。（デイリースポーツ・南香穂）

◇石川 真佑（いしかわ・まゆ）２０００年５月１４日、愛知県出身。アウトサイドヒッター。身長１７４センチ、６５キロ。下北沢成徳高１年時に全日本高校選手権優勝。１９年には１８歳で日本代表に初選出された。卒業後は東レに入団。２３年シーズンからイタリアに渡り、フィレンツェでプレー。昨季はノバラでプレーしＣＥＶ杯優勝。２１年東京五輪、２４年パリ五輪代表。兄はバレー男子日本代表の石川祐希。