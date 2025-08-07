¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û²£ÉÍ¡¦°¤ÉôÍÕÂÀ¼ç¾¡¢±«¤Ç£¸Æü¸á¸å¤ÎÉô¤ØÊÑ¹¹¤Ë¡ÖÉ÷¤äÂÀÍÛ¤Î°ÌÃÖ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ÄÇÄ°®¤·¤Æ»î¹ç¤Ë¡×¤¤¤¶»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ï£·Æü¡¢Å·¸õÉÔÎÉ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸áÁ°¤ÎÉô¡Ê²£ÉÍ£Ö£ÓÆØ²ìµ¤Èæ¡¢¹âÃÎÃæ±û£Ö£Ó°½±©¡Ë¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²£ÉÍ¥Ê¥¤¥ó¤Ï¹Ã»Ò±à¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç£²»þ´Ö¡¢´À¤òÎ®¤·¤¿¡£Ãæ»ß¤ËÈ¼¤¤¡¢£¸Æü¤ÎÍ¼Êý¤ÎÉô¤ò¿·Àß¤·¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿²£ÉÍ£Ö£ÓÆØ²ìµ¤Èæ¤ÏÂè£³»î¹ç¡Ê£±£¶»þ£±£µÊ¬¤«¤é¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡²£ÉÍ¤Î¼ç¾¡¦°¤ÉôÍÕÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÏÂÇ·âÎý½¬¤Ç²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£Â¼ÅÄ¹ÀÌÀ´ÆÆÄ¡Ê£³£¹¡Ë¤¬¼«¤éÂÇ·âÎý½¬¤òÌ³¤á¤ëÃæ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³ÎÇ§¤·¡¢±Ô¤¯ÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Îµå¤ÏÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Á´°÷¤¬¤¤¤¤ÂÇµå¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¾õÂÖ¤Ï¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ìÆü½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤±«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Á°Æü£¶Æü¤Ï£±£¸ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¡Ö´ÆÆÄ¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡££±£¸ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹â¹»µå»ù¤È¤·¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡£º£Âç²ñ¤â¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÁáÄ«¤«¤éÍ¼¹ï¤Ë»î¹ç³«»Ï¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡ÖÄ«¤ÈÍ¼Êý¤ÇÉ÷¤äÂÀÍÛ¤Î°ÌÃÖ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Áª¼ê´Ö¤Ç¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢µå¾ì¤Î¾õÂÖ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÄ°®¤·¤Æ»î¹ç¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌýÃÇ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï°ìÀïÉ¬¾¡¡£¼«¤é¤Î°ì¿¶¤ê¤Ç¡¢¾¡Íø¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤ë¡£¡Ê²ÃÆ£¡¡¹°»Î¡Ë