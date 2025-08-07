À¾ÌîÌ¤É± 31ºÐº¹º§¤ÎÉ×¡¦»³ËÜ·½°í¤È¤Î»Ò°é¤Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹
TOKYO FM¤Î²»À¼ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¡ÖÂçµ×ÊÝÎÜÈþ £³£²£±¥Ø¥ë¥Ä¤Î¤¸¤«¤ó¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¡¦18»þÇÛ¿®¡Ë¡£À¼Í¥¤ÎÂçµ×ÊÝÎÜÈþ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¡¢¡Ö£³£²£±¥Ø¥ë¥Ä¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¼þÇÈ¿ô¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤³¤³¤À¤±¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£½µÂØ¤ï¤ê¤Î¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢¤³¤À¤ï¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢¿Í¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
º£·î¤Î¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÏÀ¼Í¥¡¦¿ÀÈø¿¸°ìÏº¡Ê¤«¤ß¤ª¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£º£²ó¤ÎÇÛ¿®¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¡Ê¤Ë¤·¤Î¡¦¤ß¤¡Ë¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¦Âçµ×ÊÝÎÜÈþ¡¢¥²¥¹¥È¡¦À¾ÌîÌ¤É±¤µ¤ó¡¢¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¿ÀÈø¿¸°ìÏº¤µ¤ó
1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÀ¾Ìî¤µ¤ó¡£AKB48¤Î14´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±´ü¤Î²¬ÅÄÆà¡¹¤µ¤ó¡¢¾®Åè¿¿»Ò¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡Ö»°½Æ»Î¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¡£´é·Ý¤äÂç¤¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢AKB48¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ã´Åö¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£YouTube¤Ç¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä¤ªÊÒÉÕ¤±¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡¦»³ËÜ·½°í¤µ¤ó¤È31ºÐº¹¤Ç·ëº§¡£2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢Âè°ì»Ò¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡31ºÐº¹¤Ç¿¿·õ¸òºÝ¤Ë»ê¤Ã¤¿·è¤á¼ê¤Ï¡©
AKB48Â´¶È¸å¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢É×¤Ç¤¢¤ê¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¤µ¤ó¤È¶¦±éÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿À¾Ìî¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸å¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤ÎYouTube¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»³ËÜ¤µ¤ó¤Î¹¥°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö½é¤Ï¡Ö¥Í¥¿¤Ê¤Î¤«ËÜµ¤¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÀ¾Ìî¤µ¤ó¡£Àê¤¤¤ÇÁêÀ¤ò¿Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¿¥ó¥×¤òLINE¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤È¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¡È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡É¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬È¾Ç¯¤Û¤ÉÂ³¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤º¤Ã¤ÈÊÒ»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¤½¤Î¤È¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
°ì´Ó¤·¤Æ»×¤¤¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤¿»³ËÜ¤µ¤ó¤Î»ÑÀª¤Ë¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥°¥¤¥°¥¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·òµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¸òºÝ¤Î·è¤á¼ê¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¤Îº¹¤Ï31ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀ¤´Ö¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤â½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´é¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤Ã¤¿Àµ¼°¤Ê°§»¢¤Î¾ì¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡Ø·ëº§¤·¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤¹¤ë¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡É×¡¦»³ËÜ·½°í¤È¤Î»Ò°é¤Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¸½ºß¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¤¤¤ëÀ¾Ìî¤µ¤ó¡£Æü¡¹¤ÎË»¤·¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Öº£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Î¥Æý¿©¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü¤ÎÎ¥Æý¿©¤òµÏ¿¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÃúÇ«¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ëhttps://www.instagram.com/p/DKW_LFup5lC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
Ç¥¿±Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÎ¥Æý¿©¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤Î»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½µ¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆÄ´Íý¡£¥Ö¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¿©ºà¤ò¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Ë¤·¡¢¾®Ê¬¤±ÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ë¹©Äø¤ò²¿»þ´Ö¤â¤«¤±¤Æ¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö3¡¢4»þ´Ö¤«¤±¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¤éµã¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶ìÏ«¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊËÜ²»¤âÏ³¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê»Ò¤É¤â¤¬»Ä¤·¤Æ¤â¡Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£ÁÇÌÍ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤«¤±¤¿¤ä¤Ä¤È¤«¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
É×¡¦»³ËÜ¤µ¤ó¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë»Å»ö¤ÎÆü¤Ï¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ò°é¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï²È»ö¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡»°°æÉÔÆ°»º¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿·¤¿¤Ë»ÙÅ¹¤ò³«Àß¡ª
ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î½»¤à³¹¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤³¤È¡×¤Ë¼þÇÈ¿ô¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥¿¥¤¥à¡×¤â¼Â»Ü¡£º£²ó¤Ï¡¢»°°æÉÔÆ°»º¤Î¾¾Åç¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö»°°æÉÔÆ°»º¤Î»ÙÅ¹¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌäÂê¡Û»°°æÉÔÆ°»º¤¬2025Ç¯3·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿·¤¿¤Ê»ÙÅ¹¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ì½ê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
»°°æÉÔÆ°»º¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¡Ö»°°æÉÔÆ°»º¥¢¥á¥ê¥«¡ÊMitsui Fudosan America, Inc.¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»ÙÅ¹¤ò³«Àß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç4ÈÖÌÜ¤Î»ÙÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ò¥ó¥È¡¡Û»ÙÅ¹¤¬³«Àß¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ù¥ë¥È¥¨¥ê¥¢¡×
¥µ¥ó¥Ù¥ë¥È¥¨¥ê¥¢¤È¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤«¤é¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Ë»ê¤ë¡¢ËÌ°Þ37ÅÙÀþ°ÊÆî¤Î²¹ÃÈ¤ÊÃÏ°è¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¸õ¤¬²º¤ä¤«¤Ç¡¢À¸³è¥³¥¹¥È¤âÈæ³ÓÅªÄã¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤âÎÉ¹¥¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤¬¿Ê½Ð¡£¸ÛÍÑ¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ò¥ó¥È¢¡Û¤³¤Î»ÙÅ¹¤¬¤Ç¤¤¿½£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê£¹ç³«È¯»ö¶È¤Î¡ÖMaple Terrace¡Ê¥á¡¼¥×¥ë¥Æ¥é¥¹¡Ë¡×¤â½×¹©¡£
¡ÖMaple Terrace¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î°û¿©Å¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬½¸¤Þ¤ëÄÌ¤ê¡Ö¥Þ¥Ã¥¥Ë¡¼¥¢¥Ù¥Ë¥å¡¼¡×¤ä¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä²»³Ú¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²°Æâ¶¥µ»»ÜÀß¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Á´ÊÆ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡û¡û¡û¡¦¥Õ¥©¡¼¥È¥ï¡¼¥¹¹ñºÝ¶õ¹Á¡×¤«¤é¤â¼Ö¤ÇÌó20Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¡ö
¤³¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ü¥¹¥È¥ó¤ËÎ±³Ø·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¿ÀÈø¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¶õ¹ÁÌ¾¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸À¤¤¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥À¥é¥¹¡ª¡×¤È²óÅú¡£¸«»öÀµ²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°°æÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¤Î²¤ÊÆ½ô¹ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ¹ñ¡¦ÂæÏÑ¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¦¥¤¥ó¥É¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÔ»Ô¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯4·î¤ËºöÄê¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×Ä¹´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¡Ö¡õINNOVATION 2030¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³¤³°»ö¶È¤Î¿¼²½¤È¿Ê²½¡×¤ò·Ç¤²¡¢³¤³°»ö¶È¤ÎÈôÌöÅª¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçµ¬ÌÏºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö55¥Ï¥É¥½¥ó¥ä¡¼¥É¡×¡Ö50¥Ï¥É¥½¥ó¥ä¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¼¡¤°4ÈÖÌÜ¤ÎµòÅÀ¤ò¥Æ¥¥µ¥¹½£¥À¥é¥¹»Ô¤ËÀßÎ©¡£½¾Íè¤ÎÅì³¤´ß¥¨¥ê¥¢¡¢À¾³¤´ß¥¨¥ê¥¢¤Ë¥µ¥ó¥Ù¥ë¥È¥¨¥ê¥¢¤ò²Ã¤¨¤¿3¥¨¥ê¥¢ÂÎÀ©¤Çº£¸å¤â¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶Èµ¡²ñ¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀâÌÀ¤Ë¿ÀÈø¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¼¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤âÀ¾Ìî¤µ¤ó¤¬¡¢AKB48Åö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
