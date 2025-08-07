☆楽天―オリックス（１８：００・楽天モバイル）楽天＝荘司、オリックス＝宮城

楽天は６日も勝ってオリックスに２連勝。４番に入った浅村が６回の第３打席で左前安打を放ち、１軍昇格後初安打となった。浅村が１軍で安打を放ったのは６月２２日の広島戦（マツダ）以来４５日ぶり。今年は５月に通算２０００安打に到達したが、今度はあと２と迫る通算３５０二塁打到達への期待がかかる。

浅村が３５０二塁打を達成すれば２４年５月６日に達成した中村剛也（西武）以来４８人目。３４歳８か月での到達なら年少９位だが、２０２２試合（７日の試合の場合）での到達なら所要試合数は３番目に多くなる。

６日の勝利で３位のオリックスとのゲーム差は３・５に縮まった。Ａクラス入りへ白星を重ねたい楽天は浅村のバットに期待がかかる。

（その他のカード）

☆巨人―ヤクルト（１８：００・東京ドーム）巨人＝田中将、ヤクルト＝石川

☆ＤｅＮＡ―広島（１７：４５・横浜）ＤｅＮＡ＝吉野、広島＝森

☆中日―阪神（１８：００・バンテリンドーム）中日＝金丸、阪神＝伊原

☆日本ハム―西武（１４：００・エスコンフィールド）日本ハム＝達、西武＝今井

☆ロッテ―ソフトバンク（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝サモンズ、ソフトバンク＝松本晴

※対戦カード（開始時刻・球場）対戦カードの順