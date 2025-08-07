タレントの小島瑠璃子が親しい有名人との近影を披露した。

７日までに更新したインスタグラムで「星屑スキャットの２０周年ライブへ伺ってきました！」と書き出し、「ミッツさんとはヒルナンデス！のレギュラーでご一緒したことがキッカケで仲良くさせていただいています。最初は、私が１９歳の頃でした（１２年前！？）ミッツさんが大好きで仕事の時もプライベートでも周りをうろちょろしていました」とミッツ・マングローブとの２ショットをアップ。

「ステージのミッツさんは本当に綺麗で大興奮 長く物事を続けられ、凄い場所へ到達した景色を見せてくれてありがとうございます。自分自身としても勉強させていただきました」と感激をつづった。続けて「大好きなピーターさんとも数年ぶりに再会できて最高の日になりました」とし、池畑慎之介と笑顔のショットも投稿。

元気そうな小島にフォロワーは「こじるりの笑顔も最高ですね！！」「めちゃくちゃ可愛い」「元気で何より」「ミッツさんもピーターさんもこじるりさんも素敵です」「弾ける笑顔が最高にかわいい 応援してます！」とほっこりだった。 小島は２０２３年３月に一般男性と結婚。同年８月に第１子妊娠を公表し、出産したが、今年２月に夫が急逝した。７月に５か月ぶりにＳＮＳを更新し、子どもとプール遊びする姿などをアップ。金髪にイメチェンした姿も話題になっている。