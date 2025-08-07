◇インターリーグ ナショナルズ2×―1アスレチックス（2025年8月6日 ワシントンDC）

ナショナルズの小笠原慎之介投手（27）が6日（日本時間7日）、本拠でのアスレチックス戦に7回途中から4番手で登板。1回1/3を投げ、無安打1四球無失点だった。

1―1の7回2死からマウンドに上がり、最初の打者・カーツを四球で歩かせた。それでも次打者・ルーカーを二飛に打ち取り、この回は無失点。

イニングをまたいだ8回も続投し、ブルデーを空振り三振、ソダーストロムを中直、ハネズを右直と3者凡退に仕留めた。

小笠原は7月6日のレッドソックス戦でメジャーデビューし2回2/3を7安打4失点。同12日のブルワーズ戦で4回4安打3失点で、2試合で0勝1敗、防御率9・45となり試合後にマイナーに降格した。

その後、3Aでの調整を経て、今月2日（同3日）に再昇格。同日のブルワーズ戦は5回から3イニングを投げ、3回0/3を5安打2失点2奪三振1四球で、メジャー初登板から3試合連続失点だった。

メジャー登板4試合目で初めて無失点で仕事を終え、防御率は7・46となった。

チームは1―1の9回に先頭・ハッセルが二塁打でチャンスメークすると、1死からエイブラムズがサヨナラ打を放ち、劇的勝利を飾った。