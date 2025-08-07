¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÆØ²ìµ¤Èæ¡¡ÌÀÆü¤ÎÂè3»î¹ç¤Ë½ç±ä¡¡²¬ÉôÈôÍºÇÏ¼ç¾¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤ÎÂè3Æü¤Ï±«Å·¤Î¤¿¤á¸áÁ°¤ÎÉô¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Âè1»î¹ç¤Î²£ÉÍ¡½ÆØ²ìµ¤Èæ¡¢Âè2»î¹ç¤Î¹âÃÎÃæ±û¡½°½±©¤¬½ç±ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°¤ÎÉô2»î¹ç¤Ï¤¢¤¹8Æü¤ÎÍ¼Êý¤ÎÉô¤Ë½ç±ä¤µ¤ì¡¢²£ÉÍ¡½ÆØ²ìµ¤Èæ¤Ï¸á¸å4»þ15Ê¬¡¢¹âÃÎÃæ±û¡½°½±©¤Ï¸á¸å6»þ45Ê¬¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢ÆØ²ìµ¤Èæ¤Ï¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ÇÌó2»þ´Ö¡¢¼ç¤ËÂÇ·âÎý½¬¤äÅê¼êÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÅìÅ¯Ê¿´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï·ë¹½¿¶¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤É¤¦Áá¤¯ÂÇÇË¤Ç¤¤ë¤«¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÌÀÆü¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£ÌÀÆü¤Î»î¹ç³«»Ï¤¬¸á¸å4»þ15Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÂçÂÎ¤¤¤Ä¤â4»þ¤«¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤Î²¬ÉôÈôÍºÇÏ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¡¢»î¹ç¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÆÃ¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£ÌÀÆü·Þ¤¨¤ë½éÀï¤Ø¡ÖÁªÈ´¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï¼«Ê¬¤¬ÇØÃæ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£