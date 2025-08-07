ÀÐÀî¡¦²Ã²ìÃÏÊý¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓÈ¯À¸¡¡Æ»Ï©´§¿å¤Ç¼ÖÆ°¤±¤º¡Ö¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤¿¡×
ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÀÐÀî¸©¤Ç¤Ï¤±¤µ¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶âÂô»Ô¤Ç¤Ï¸áÁ°3»þÁ°¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë67.5¥ß¥ê¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¸áÁ°5»þÁ°¡¢ÀÐÀî¸©²Ã²ìÃÏÊý¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô»Ô¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â19¤«½ê¤ÇÆ»Ï©¤¬´§¿å¤·¡¢¼Ö¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤¿¡£¡Ê±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ë¾¯¤·Éâ¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤³¤³¤ËÈòÆñ¤·¤¿¡×
µ¼Ô
¡Ö¹â²Í²¼¤Ç¼Ö¤¬2Âæ¡¢¿ÈÆ°¤¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ö¤ò¸«¤ë¤È¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤¯¤é¤¤¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¿å¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÐÀî¸©¤Ç¤Ï¶âÂô»Ô¤ä¼·Èø»Ô¤Ê¤É¡¢ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÏÂç±«¤Î¤¿¤á¡¢¶âÂô±Ø¤ÈÄ¹Ìî±Ø¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¿Å¾ºÆ³«¤ÏÀµ¸á¤´¤í¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹Ä«¤Þ¤Ç¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤ÏËÌÎ¦ÃÏÊý¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ç120¥ß¥ê¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£