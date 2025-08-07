Brise Audio、技術的集大成の限定ハイエンドイヤフォンケーブル「NISHIKI」、「NISHIKI 8-wire」
「NISHIKI」の使用イメージ
Brise Audioは、新イヤフォンケーブル「NISHIKI」と「NISHIKI 8-wire」を8月7日に発売する。同ブランドの10周年を記念した、技術的集大成モデルで、世界限定100本のハイエンドモデル。長さはどちらも1.2mで、実売価格はNISHIKIが400,000円前後、PentaconnEarモデルのみ410,000円前後。NISHIKI 8-wireは650,000円前後で、PentaconnEarモデルが660,000円前後。どちらも受注生産。
「NISHIKI 8-wire」の使用イメージ
音楽を楽しむことにフォーカスし、「Brise Audioが導き出した新たなサウンドを提案する」という限定ハイエンドモデル。
「NISHIKI」
銀線と銅線をハイブリッドし、金メッキ加工とポリウレタンコーティングを施した新規線材を採用の8芯モデル。
「NISHIKI」のケーブル
「NISHIKI 8-wire」
新開発の特殊銅合金製Brise Audioオリジナルプラグも採用。特許申請中の新素材「HCNT」をふんだんに使用する、NISHIKI専用の高音質化加工となっている。
【NISHIKI】MMCXコネクタ用
NISHIKI 5極Φ4.4mm L型プラグ-MMCX 【型番：NSK4-L544-MX
NISHIKI 5極Φ4.4mm ストレートプラグ-MMCX 【型番：NSK4-S544-MX】
NISHIKI 3極Φ3.5mm L型プラグ-MMCX 【型番：NSK4-L335-MX】
NISHIKI 3極Φ3.5mm ストレートプラグ-MMCX 【型番：NSK4-S335-MX】 CTEM2pinコネクタ用
NISHIKI 5極Φ4.4mm L型プラグ-CIEM2pin 【型番：NSK4-L544-2P】
NISHIKI 5極Φ4.4mm ストレートプラグ-CIEM2pin 【型番：NSK4-S544-2P】
NISHIKI 3極Φ3.5mm L型プラグ-CIEM2pin 【型番：NSK4-L335-2P】
NISHIKI 3極Φ3.5mm ストレートプラグ-CIEM2pin 【型番：NSK4-S335-2P】 PentaconnEarコネクタ用
NISHIKI 5極Φ4.4mm L型プラグ-PentaconnEar 【型番：NSK4-L544-PE】
NISHIKI 5極Φ4.4mm ストレートプラグ-PentaconnEar 【型番：NSK4-S544-PE】
NISHIKI 3極Φ3.5mm L型プラグ-PentaconnEar 【型番：NSK4-L335-PE】
NISHIKI 3極Φ3.5mm ストレートプラグ-PentaconnEar 【型番：NSK4-S335-PE】 A2DCコネクタ用
NISHIKI 5極Φ4.4mm L型プラグ-A2DC 【型番：NSK4-L544-AD】
NISHIKI 5極Φ4.4mm ストレートプラグ-A2DC 【型番：NSK4-S544-AD】
NISHIKI 3極Φ3.5mm L型プラグ-A2DC 【型番：NSK4-L335-AD】
NISHIKI 3極Φ3.5mm ストレートプラグ-A2DC 【型番：NSK4-S335-AD】 FitEarコネクタ用
NISHIKI 5極Φ4.4mm L型プラグ-FitEar 【型番：NSK4-L544-FE】
NISHIKI 5極Φ4.4mm ストレートプラグ-FitEar 【型番：NSK4-S544-FE】
NISHIKI 3極Φ3.5mm L型プラグ-FitEar 【型番：NSK4-L335-FE】
NISHIKI 3極Φ3.5mm ストレートプラグ-FitEar 【型番：NSK4-S335-FE】 IER-Z1Rコネクタ用
NISHIKI 5極Φ4.4mm L型プラグ-IER 【型番：NSK4-L544-IER】
NISHIKI 5極Φ4.4mm ストレートプラグ-IER 【型番：NSK4-S544-IER】
NISHIKI 3極Φ3.5mm L型プラグ-IER 【型番：NSK4-L335-IER】
NISHIKI 3極Φ3.5mm ストレートプラグ-IER 【型番：NSK4-S335-IER】 Sennheiser ゼンハイザー製イヤフォン(IE300 IE900)MMCX用
NISHIKI 5極Φ4.4mm L型プラグ-ゼンハイザー IE300, IE900用MMCX【型番：NSK4-L544-ZIEM】
NISHIKI 5極Φ4.4mm ストレートプラグ-ゼンハイザー IE300, IE900用MMCX 【型番：NSK4-S544-ZIEM】
NISHIKI 3極Φ3.5mm L型プラグ-ゼンハイザー IE300, IE900用MMCX 【型番：NSK4-L335-ZIEM】
NISHIKI 3極Φ3.5mm ストレートプラグ-ゼンハイザー IE300, IE900用MMCX 【型番：NSK4-S335-ZIEM】 IPXコネクタ用
NISHIKI 5極Φ4.4mm L型プラグ-IPX 【型番：NSK4-L544-IPX】
NISHIKI 5極Φ4.4mm ストレートプラグ-IPX 【型番：NSK4-S544-IPX】
NISHIKI 3極Φ3.5mm L型プラグ-IPX 【型番：NSK4-L335-IPX】
NISHIKI 3極Φ3.5mm ストレートプラグ-IPX 【型番：NSK4-S335-IPX】
【NISHIK 8-wire】MMCXコネクタ用
NISHIKI 5極Φ4.4mm L型プラグ-MMCX 【型番：NSK8-L544-MX】
NISHIKI 5極Φ4.4mm ストレートプラグ-MMCX 【型番：NSK8-S544-MX】
NISHIKI 3極Φ3.5mm L型プラグ-MMCX 【型番：NSK8-L335-MX】
NISHIKI 3極Φ3.5mm ストレートプラグ-MMCX 【型番：NSK8-S335-MX】 CIEM2pinコネクタ用
NISHIKI 5極Φ4.4mm L型プラグ-CIEM2pin 【型番：NSK8-L544-2P】
NISHIKI 5極Φ4.4mm ストレートプラグ-CIEM2pin 【型番：NSK8-S544-2P】
NISHIKI 3極Φ3.5mm L型プラグ-CIEM2pin 【型番：NSK8-L335-2P】
NISHIKI 3極Φ3.5mm ストレートプラグ-CIEM2pin 【型番：NSK8-S335-2P】 PentaconnEarコネクタ用
NISHIKI 5極Φ4.4mm L型プラグ-PentaconnEar 【型番：NSK8-L544-PE】
NISHIKI 5極Φ4.4mm ストレートプラグ-PentaconnEar 【型番：NSK8-S544-PE】
NISHIKI 3極Φ3.5mm L型プラグ-PentaconnEar 【型番：NSK8-L335-PE】
NISHIKI 3極Φ3.5mm ストレートプラグ-PentaconnEar 【型番：NSK8-S335-PE】 A2DCコネクタ用
NISHIKI 5極Φ4.4mm L型プラグ-A2DC 【型番：NSK8-L544-AD】
NISHIKI 5極Φ4.4mm ストレートプラグ-A2DC 【型番：NSK8-S544-AD】
NISHIKI 3極Φ3.5mm L型プラグ-A2DC 【型番：NSK8-L335-AD】
NISHIKI 3極Φ3.5mm ストレートプラグ-A2DC 【型番：NSK8-S335-AD】 IER-Z1Rコネクタ用
NISHIKI 5極Φ4.4mm L型プラグ-IER 【型番：NSK8-L544-IER】
NISHIKI 5極Φ4.4mm ストレートプラグ-IER 【型番：NSK8-S544-IER】
NISHIKI 3極Φ3.5mm L型プラグ-IER 【型番：NSK8-L335-IER】
NISHIKI 3極Φ3.5mm ストレートプラグ-IER 【型番：NSK8-S335-IER】 Sennheiser ゼンハイザー製イヤフォン(IE300 IE600 IE900)MMCXコネクタ用
NISHIKI 5極Φ4.4mm L型プラグ-ゼンハイザー IE300, IE900用MMCX 【型番：NSK8-L544-ZIE】M
NISHIKI 5極Φ4.4mm ストレートプラグ-ゼンハイザー IE300, IE900用MMCX 【型番：NSK8-S544-ZIEM】
NISHIKI 3極Φ3.5mm L型プラグ-ゼンハイザー IE300, IE900用MMCX 【型番：NSK8-L335-ZIEM】
NISHIKI 3極Φ3.5mm ストレートプラグ-ゼンハイザー IE300, IE900用MMCX 【型番：NSK8-S335-ZIEM】 IPXコネクタ用
NISHIKI 5極Φ4.4mm L型プラグ-IPX 【型番：NSK8-L544-IPX】
NISHIKI 5極Φ4.4mm ストレートプラグ-IPX 【型番：NSK8-S544-IPX】
NISHIKI 3極Φ3.5mm L型プラグ-IPX 【型番：NSK8-L335-IPX】
NISHIKI 3極Φ3.5mm ストレートプラグ-IPX 【型番：NSK8-S335-IPX】