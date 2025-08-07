７月３１日、第２０回ワールド・サクソフォン・コングレスの閉幕式で行われたコンサート。（ハルビン＝新華社配信）

【新華社ハルビン8月7日】還暦を過ぎた中国のベテランサクソフォン奏者、尹志発（いん・しはつ）さんは現在、中国大衆音楽協会サクソフォン専門委員会会長を務めている。8歳の時にアマチュア奏者の公演で初めてサクソフォンを見て、瞬く間に魅了された。9歳で先生に師事してレッスンを開始。17歳で地方の歌舞団に入団し、当時中国では数少ないサクソフォン奏者となった。

尹さんは1991年、サクソフォン奏者として中華全国総工会文工団（全総文工団）に移籍した。全国各地を巡演する中、独奏を終えた時に多くの観客から盛大な拍手が巻き起こった。この時尹さんに、サクソフォンをより多くの人々に広めたいという思いが芽生えた。

７月３１日、第２０回ワールド・サクソフォン・コングレスの閉幕式で行われたコンサートで、指揮をする尹志発（いん・しはつ）さん。 （ハルビン＝新華社配信）

93年に尹さんは全国初のサクソフォン検定試験用教材を執筆した。97年からは中央音楽学院など音楽専門の高等教育機関に次々とサクソフォン科が設置され、サクソフォンは正式に教育体系に組み込まれるようになった。

中国人のサクソフォン熱はここ数年、高まり続けている。北京市内の公園ではよく、退職した高齢者がスピーカーを持参してグループ演奏を行っている。真冬でも休むことはない。黒竜江省ハルビン市では、演奏者が存分に演奏を披露する様子が街を象徴する風景になっている。多くの少年宮（青少年向けの課外活動施設）では、特製の小さなカーブドサクソフォンを持った子どもたちが真剣に学んでいる。

第２０回ワールド・サクソフォン・コングレス開催期間中、ハルビン市の中央大街で行われたサクソフォン演奏。（資料写真、ハルビン＝新華社配信）

中国大衆音楽協会サクソフォン専門委員会の統計によると、現在、国内のサクソフォン学習者は約80万人に上るという。

7月26〜31日にはハルビン市で中国初の「ワールド・サクソフォン・コングレス」が開かれた。33カ国・地域の演奏家が一堂に会し、さまざまな音楽理念や文化スタイルの交流が図られた。

７月２６日、第２０回ワールド・サクソフォン・コングレスの開幕式で行われたコンサートで、演奏する中国の若手サクソフォン奏者、尹昇華（いん・しょうか）さん。（ハルビン＝新華社配信）

国際サクソフォン委員会（ISC）主席、アルノ・ボーンカンプ氏は「中国のサクソフォン奏者の規模は驚くべきものがあり、一定規模のサクソフォン楽団も多く存在する。非常に素晴らしい成果であり、中国がサクソフォンの発展に大きく貢献した証しでもある」と評した。

尹さんは「西洋からやってきたサクソフォンが、中国に根を下ろした」と語った。（記者/楊思蒞、楊軒）