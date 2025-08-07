今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）の6日に放送された第93回の平均世帯視聴率が10・8％（関東地区）だったことが7日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は5・8％だった。番組最高は第68回の17・8％。

朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。

主題歌はRADWIMPSの「賜物」（たまもの）。語りはNHK林田理沙アナウンサーが務める。

あらすじは、のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）の応援を受け、メイコ（原菜乃華）はのど自慢の予選会で順調に歌い出すが…。のぶたちに結果を伝えたメイコに健太郎（高橋文哉）が言葉をかけると、健太郎が応援してくれる限り落ち続けると言う。なぜそんなことを言うのかと首をかしげる健太郎。すると蘭子（河合優実）が、メイコにいつまで思いを秘めたままでいるのかと問いかける。いたたまれず家に入ろうとするメイコを健太郎が追いかけて…。実は健太郎がNHKに入ったのも、メイコが理由だった。2人の思いは通じ、結婚する。