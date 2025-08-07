

スイッチ2タイトルの新情報が公開された。スクウェア・エニックスの新作など盛り上がる要素もあったものの、気になる部分もある（筆者撮影）

【写真で見る】マウス操作が特徴の『マリオペイント』も配信に。標準でマウス操作に対応したスイッチ2ならではといえるが…

人気のNintendo Switch 2（以下、スイッチ2）もいくらか普及が進んできたようである。ゲリラ的ではあるが店頭販売するケースも増えてきており、少し落ち着きを見せているようだ。となると、重要なのが遊ぶソフトのほうである。

当然ながら任天堂もそのことは承知しているようで、2025年7月31日にニンテンドーダイレクト（情報番組）を公開している。今回は任天堂以外のメーカーのタイトルが紹介された。

スクウェア・エニックスからはHD-2D（3Dとドット絵が融合したグラフィック）の作品がふたつも発表されたし、コナミからは人気シリーズの新作『桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜 』が発表された。

しかし、いまひとつ盛り上がりに欠けるといった声も見かけた。今回は発表済みタイトルの情報が多かったのも事実だし、何よりスイッチ2の機能を生かしたゲームがあまりなかったのも気になるところだ。

マウス操作でレトロゲームが楽しめるようになるも…



マウス操作が特徴の『マリオペイント』が配信された。スイッチ2では標準でマウス操作に対応しているので、それゆえに配信可能となったようだ（画像：任天堂公式サイトより）

先日、Nintendo Switchおよびスイッチ2で『マリオペイント』が配信され話題になった。これは1992年に発売されたスーパーファミコンのソフトで、マウスで絵を描いたり音楽を作れるというもの。

1992年における家庭用ゲーム機の状況を考えると、マウス操作を使うタイトルはかなり珍しいものであった。これがマウス初体験だった当時の子供も少なくないだろう。

スイッチ2のコントローラーにはマウス機能がついているので、それに関連しての配信なのだと思われる。しかし実際にこれをプレイしてみると、スイッチ2のマウス操作に疑問を持ってしまうのであった。

『マリオペイント』のマウス操作はかなりやりづらい。マウス感度も3段階しか用意されておらず、細かな操作でミスをしやすい。ハエたたきのミニゲームもかなり遊びづらくて驚いた。



『マリオのスーパーピクロス』はいわゆるロジックパズル（画像：任天堂公式サイトより）

『マリオのスーパーピクロス』というレトロゲームもマウス操作に対応したが、これも非常に操作しづらい。そもそもコントローラー前提のゲームなので、マウスにまったく向いていないのである。

マウス操作はスイッチ2の新機能にもかかわらず、あまり注目されていないようだ。前述のニンテンドーダイレクトでは、カメラ機能を生かした作品が少しあった程度である。

そもそもマウス操作は斬新でもなんでもない



『マリオペイント』はマウス操作専用だが、USBマウスを接続すればNintendo Switchでも遊ぶことは可能（画像：YouTubeよりキャプチャー）

もちろん、『マリオペイント』や『マリオのスーパーピクロス』がやりづらいからといってマウス機能が絶望的なわけではない。タイトルによっては好評を得ているし、やり方次第といえる。ただ、マウス操作には課題がいくつかある。

まず、レトロゲームにあとからマウス操作を対応しても仕方ないように、やはりマウス操作を前提にし、快適に遊べるようなゲームを作らなければならない。

ただし、マウス操作はPCでは当たり前のものだ。今さらその分野で新しい遊びを作ろうにも先駆者がたくさんいるうえに、スイッチ2向けにわざわざ新規開発するのも難しい。特に任天堂以外のゲームメーカーは作るメリットが少ないだろう。

そもそもスイッチ2のコントローラーは、マウスとして扱うには小さすぎる。マウスはたいてい手のひらにフィットするように作られているが、Joy-Con2は縦にするとかなり細い。

これはすでに発売されているマウスグリップホルダーなどの周辺機器を用意すれば解決する可能性もあるが、そもそもUSBマウスを使えるのでそれを接続したほうが早いという微妙な状況だ。

このようにマウス機能は難しいところが多く、やはり任天堂自身がスイッチ2の魅力を生かしたゲームを出していくほかない。そこでポイントとなるのが2025年8月14日配信予定の『ドラッグ アンド ドライブ』である。

「車いすバスケ」のゲームがダークホースになるか



注目度は低いが、スイッチ2の重要なタイトルといえる『ドラッグ アンド ドライブ』。ふたつのコントローラーをマウスとして操作するのが大きな特徴だ（画像：任天堂公式サイトより）

『ドラッグ アンド ドライブ』は車いすバスケを題材にしたゲームで、ふたつのコントローラーをマウスのようにして使うといったかなり特殊な作品である。

両方のコントローラーをテーブルなどにスライドさせる行為を、車いすのタイヤを回す動作に見立てているのだ。これはなかなか類を見ない珍しい操作だし、スイッチ2だからこそ遊べるようなゲームになっている。

重要なのはマウス操作ではなく、両方のコントローラーでそうするといった部分なのだ。本作によってスイッチ2ならではの遊びを任天堂がうまく提示できればさらに魅力的なゲーム機になるし、これを生かしたゲームを作るほかのゲームメーカーも出てくるかもしれない。

気がかりなのは、『ドラッグ アンド ドライブ』自体があまり注目されていないところにある。スイッチ2の新機能を活用した重要なタイトルになるはずなのだが、キャラクターが地味なのか、あるいは題材自体に興味を持つ人が少ないのか、やや埋もれている。

いずれにせよこの任天堂の一手によって、スイッチ2の新機能が必要だったかどうかわかるようになるかもしれない。まだ知られていないが、『ドラッグ アンド ドライブ』はダークホースになるかもしれないのだ。

（渡邉 卓也 ： ゲームライター）