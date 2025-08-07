独自設計のブラシと新処方でまつ毛アップをかなえるマスカラ「ヒロインメイク　ラッシュハイプ」発売

伊勢半は8月8日、「ヒロインメイク ラッシュハイプ」（1,980円）を発売します。

■太い根元・スッと細い毛先のまつ毛で長時間カールキープも実現

同商品は、独自設計によるハイパーリフトブラシと新処方の「グラムラッシュフォーミュラ」を搭載したマスカラです。ハイパーリフトブラシは、先端まぶたに液がつきにくく指先感覚でキワまで使える形状が特徴。まつ毛を根元からキャッチします。

「グラムラッシュフォーミュラ」は、とろっと糸を引く液により、根元は太く、毛先はスッと細いまつ毛を実現。まつ毛を根元からしっかりと立ち上げ、長時間カールキープします。

12種のまつ毛美容液成分を配合しているほか、猛暑の夏メイクにも適した、独自の耐久処方によるウォータープルーフ処方です。また、熱で硬化するヒートカール成分も配合しているため、ホットビューラーの使用により、さらなるカールアップをかなえます。

これまでのイメージとは異なる黒いパッケージも特徴。

■商品概要

商品名：ヒロインメイク ラッシュハイプ

カラー：01 ブラック

容量：8g

価格：1,980円

発売日：8月8日

（フォルサ）