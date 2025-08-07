アルマーニ ビューティのリキッド ルージュにピンクカラーのコレクションが数量限定で登場
アルマーニ ビューティは8月8日、コレクション「リップ マエストロ＜ピンク イリュージョン＞」を発売します。
■限定色を含む3カラーがパウダリーピンクの限定パッケージで
「リップ マエストロ」は、ベルベットを思わせるツヤとマットな質感や、柔らかくなめらかな付け心地が特徴のジェルによるリキッド ルージュです。
同コレクションでは、限定2色を含むピンクカラー3色がパウダリーピンクの数量限定デザインで登場。カラーは、ダスティなローズトーンのブラウン（#142）、ソフトでデリケートなピンク（#504）、暖かみのあるテラコッタピンク（#321）です。
パッケージは、パウダリーピンクの色調で、上部のマットなピンクから透明感へとグラデーションで変化したデザイン。リップのカラーが見えるようになっています。
■商品概要
商品名：リップ マエストロ＜ピンク イリュージョン＞
価格：各6,710円
カラー展開：#142 ローザ イリュージョン（限定色）、#504 ★STAR SHADE ピンク イリュージョン（限定色）、#321 ダンシャ イリュージョン）
（フォルサ）