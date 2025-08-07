アルマーニ ビューティのリキッド ルージュにピンクカラーのコレクションが数量限定で登場

アルマーニ ビューティは8月8日、コレクション「リップ マエストロ＜ピンク イリュージョン＞」を発売します。

■限定色を含む3カラーがパウダリーピンクの限定パッケージで

「リップ マエストロ」は、ベルベットを思わせるツヤとマットな質感や、柔らかくなめらかな付け心地が特徴のジェルによるリキッド ルージュです。

同コレクションでは、限定2色を含むピンクカラー3色がパウダリーピンクの数量限定デザインで登場。カラーは、ダスティなローズトーンのブラウン（#142）、ソフトでデリケートなピンク（#504）、暖かみのあるテラコッタピンク（#321）です。

パッケージは、パウダリーピンクの色調で、上部のマットなピンクから透明感へとグラデーションで変化したデザイン。リップのカラーが見えるようになっています。

■商品概要

商品名：リップ マエストロ＜ピンク イリュージョン＞

価格：各6,710円

カラー展開：#142 ローザ イリュージョン（限定色）、#504 ★STAR SHADE ピンク イリュージョン（限定色）、#321 ダンシャ イリュージョン）

（フォルサ）