安永がＳ高カイ気配、今期業績予想を引き上げスマホ向け新製品の量産開始を発表◇ 安永がＳ高カイ気配、今期業績予想を引き上げスマホ向け新製品の量産開始を発表◇

安永<7271.T>がストップ高の水準となる前営業日比１００円高の６２８円でカイ気配となった。同社は６日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の売上高予想は従来の見通しから２億円増額して３１７億円（前期比０．７％増）、最終利益予想は５０００万円増額して３億円（同５９．６％減）に引き上げた。更に、電子機器用の放熱部品に向けて、村田製作所<6981.T>と共同で開発した新製品「ウィック」について、スマートフォン市場での採用に至り、量産を開始したと公表。今後の収益貢献への期待も高まり、投資資金の流入を誘発した。



エンジン部品事業では北米における駆け込み需要などを背景に、当初の見込みを上回って推移。国内の新規ラインの本格稼働や新規事業の量産開始による効果もあり、業績予想に反映した。４～６月期の売上高は前年同期比１４．０％増の８０億１９００万円、最終損益は２億５００万円の黒字（前年同期は１億７３００万円の赤字）となった。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS