ホンダが軟調推移、今期業績予想引き上げも利益確定売りに押される

ホンダ<7267.T>は軟調に推移している。６日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直した。売上高予想は従来の見通しから８０００億円増額して２１兆１０００億円（前期比２．７％減）、最終利益予想は１７００億円増額して４２００億円（同４９．８％減）に見直した。もっとも、発表を受けて買い上がる姿勢は限られた。株価は前日に上昇していたこともあって、利益確定目的の売りが優勢となっている。



関税影響を精査したほか、為替前提を見直した。想定為替レートは１ドル＝１４０円（従来は１３５円）とした。４～６月期の売上高は前年同期比１．２％減の５兆３４０２億６８００万円、最終利益は同５０．２％減の１９６６億７０００万円となった。



出所：MINKABU PRESS