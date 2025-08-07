＜注目銘柄＞＝明和産、利益率の高い商材の売上好調 ＜注目銘柄＞＝明和産、利益率の高い商材の売上好調

明和産業<8103.T>は化学品や樹脂、部品など競争力の高い多くの商材を扱う商社。足もとでは利益率の高い商材の売り上げが好調に推移している。



７月３１日に発表した２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算は、営業利益が前年同期比８４．７％増の１４億４１００万円で着地。セグメント別では、第１事業（資源・環境ビジネス、難燃剤、機能建材）が堅調だった。通期の営業利益予想は従来通り３２億円（前期比１０．３％減）で据え置いており、第１四半期時点での進捗率は４５％に達している。



株価は７月３１日に年初来高値７６６円をつけたあとは上げ一服となっているが、２５日移動平均線や７５日移動平均線は上昇基調。ＰＥＲやＰＢＲには割安感があり、改めて上値を試す展開が期待できそうだ。（参）



