¡Úµ®¹ÀÀ¾»³¤Î¥¥ã¥Ó¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡Û½Ë£Ó£Ç½éÍ¥¾¡¡ª Çò°æ±Ñ¼£¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¿´¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¤¤¤ä¤¡¡Á¡¢¤·¤Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆÁ»³£Ó£Ç¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡££Ó£Ç¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤ÎÀ¼±ç¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤·¤¿¸å¤Î¡Ö¥Ë¥·¥ä¥Þ¡×¥³¡¼¥ë¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿å¿Àº×¤Î»þ¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Êµã¤¯¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¥á¡¼¥ë¤ä£Ì£É£Î£Å¤ä£Ó£Î£Ó¤Ç¤â¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î½ËÊ¡¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ£Ó£ÇÍ¥¾¡¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬Ìó£±£¹²¯±ß¡£ÀäÂÐ¤Ë¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢³§¤µ¤ó¤¬½®·ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê£±¹æÄú¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢£Ó£ÇÍ¥¾¡Àï£±¹æÄú¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤¦»×¤¦¤È¡¢ÃÓÅÄ¹ÀÆó¤µ¤ó¤ä¾¾°æÈË¤µ¤ó¤È¤«£Ó£Ç¤ò²¿²ó¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î°ÎÂç¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤Î½Å°µ¤ò²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤Ï¤ÍÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡£
¡¡Í½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¿¹¹â°ì¿¿¤µ¤ó¡¢ÃÓÅÄ¹ÀÆó¤µ¤ó¡¢¥Ù¡¼¤ä¤ó¡Ê°ëÉôÀ¿Áª¼ê¡Ë¤¬¤¹¤´¤¯µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ÀÆó¤µ¤ó¤È¥Ù¡¼¤ä¤ó¤ÏÍ¥¾¡Àï¤ÎÁ°¤ÎÌë¤Ï½É¼Ë¤ÎÉô²°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ£³¿Í¤Ç¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬¤Þ¤®¤ì¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Çò°æ±Ñ¼£¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï±Ñ¼£¤µ¤ó¡¢»ûÅÄ¾Í¤µ¤ó¡¢³¤Ìî¹¯»ÖÏº¤ÎÃÏ¸µ£³¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó½Ð¤·¤Ë¶ìÏ«¤·¤ÆÍ½ÁªÇÔÂà¡£Í½Áª¤ò½ª¤¨¤¿Çò°æ¤µ¤ó¤¬ËÍ¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤È¤ÏÍê¤ó¤À¤¾¡£¤³¤³¤¬ÃÏ¸µ¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¡×
¡¡¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤¹¤´¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Î¤ß¤ó¤ÇÃÏ¸µ£Ó£Ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¥Ü¥¯¤ËÂ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ç³¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£É½¾´¼°¤Ç¤Ïº£Â¼Ë¤µ¤ó¤Ë¤â½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ë¥·¥ä¥Þ¡ª¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¡Ä¡££Çµ½éÍ¥¾¡¤ÏÆÁ»³¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÂç²ñ¤òºÇ¸å¤Ëº£Â¼¤µ¤ó¤¬°úÂà¡£ÆÁ»³¡¢º£Â¼¤µ¤ó¤È¤Ï²¿¤«¤È±ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤Î¤ÏÆ±´ü¤ÎÅÚ²°ÃÒÂ§¤¬ÅÓÃæµ¢¶¿¡Ä¡£Í¥¾¡¤·¤¿¸å¤Ï¡Ö¥¥ß¤Ï¤Þ¤À£±²ó¤Ç¤·¤ç¡£¥Ü¥¯¤Ï£²²ó¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡££Ó£Ç¤Ï£²²ó¼è¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥â¥Î¤À¤è¡×¤ÈºÙ¤¤ÌÜ¤ò¤µ¤é¤ËºÙ¤á¤Ê¤¬¤é¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥¯¤Î£Ó£Ç½éÍ¥¾¡¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£