¿û¸¶Í³Àª¡¡¥Ñ¥ê£Ó£Ç¤¬¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×ÊóÆ»¤Ë¡Ö¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö´üÂÔ¤·¤¹¤®¡×¤ÈÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ê£Ð£Ó£Ç¡Ë¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê£²Éô¡Ë¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ¿û¸¶Í³Àª¡Ê£²£µ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¸õÊä¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ð£Ó£Ç£Ô£Á£Ì£Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòµ¨¤Î²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡Ë¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿£Ð£Ó£Ç¤Ï¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½£Ä£Æ¥¢¥Õ¥é¥¯¡¦¥Ï¥¥ß¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÍß¤·¤Æ¤ª¤ê¿û¸¶¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¢¤ë¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¿û¸¶¤¬£±ÂÐ£±¤Î¹¶ËÉ¤Ç¤â½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤Á¡¢¾ï¤ËÁê¼ê¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥¯¤ò³°¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤ËÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ó£Á£É£Î£Ô£Ó¡¡£Í£Á£Ò£Ã£È£É£Î£Ç¡×¤Ï¸«½Ð¤·¤Ç¡Ö¥»¥¤¥ó¥Ä¤Ï¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ç¤âÀèÈ¯¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë´üÂÔ¤·²á¤®¤À¡×¤È¤·¡Ö¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î¾Î»¿¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤³¤ÎÉ¾·è¤Ï½é¥·¡¼¥º¥ó¤Ë³ê·Î¤Ê¥ß¥¹¤òÏ¢È¯¤·¤¿¿û¸¶¤Ø¤ÎÓÞ¾Ð¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¿û¸¶¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î£²Éô¹ß³Ê¤Ë¤è¤ê°ÜÀÒ¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô¥Ê¥Ý¥ê¤¬¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¸·¤·¤¤¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£