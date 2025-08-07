メッツのファン・ソト外野手（２６）が６日（日本時間７日）に敵地クリーブランドでのガーディアンズ戦の９回一死に中堅へ２６号ソロを放ち、ノーヒットノーランの夢を砕いた。チームは１―４で敗れたが、貴重な一発だった。

ガーディアンズの右腕ウィリアムズは８回を終えて、ノーノー投球。３四球を与えたのみだった。４―０の９回、先頭リンドアをカーブで空振り三振に打ち取るとシティ・フィールドのファンは偉業達成を確信して大熱狂。完全アウェーの雰囲気で打席に入ったソトは１ボールからの２球目、外角の９７・１マイル（約１５６・３キロ）のフォーシームを完璧に捉えた。角度２８度、打球速度１０７・１マイル（約１７２・４キロ）で高々と打ち上げるとそのまま中堅バックスクリーンに飛び込んだ。１１７球目だった。夢を砕いた２６号ソロは飛距離４２０フィート（約１２８メートル）だった。

ソトは喜びを押し殺すようにダイヤモンドを１周した。ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）は「ファン・ソトが９回にホームランを打ち、ギャビン・ウィリアムズのノーヒットノーランを打ち破った」と速報。ウィリアムズは９回二死でニモを歩かせたところで降板し、自身初の完投も逃した。

オールスター戦後、ソトは前日までの１６試合で打率１割７分２厘、２本塁打、７打点と苦しんでいたが、この一発は復活のきっかけになりそうだ。