「全国高校野球選手権・１回戦、横浜（降雨中止）敦賀気比」（７日、甲子園球場）

大会第３日午前の２試合は雨天のため、４日目夕方の部に順延となった。室内練習が行われ、春の王者・横浜は村田浩明監督（３９）は雨天順延を「雨には勝てないし、うちにとっては恵みの雨。もう一日準備できることはプラスしかない」と前向きに捉えていた。

酷暑回避にも夕方開始はさらなる歓迎材料になる。６日の第１試合では仙台育英の選手２人が足をつって途中交代を余儀なくされたが、村田監督は「１６時といったら学校が終わって練習する時間と変わらない。昨日の試合を見ても足をつったり、非常に難しい環境の中で高校生がやる。その環境でできるように準備してきたので、特に心配はしていない」と話した。

さらに村田監督は雨を吉兆のサインとして信じている。「実はうちは大事な試合の前に必ず雨が降っているんですよね。試合じゃないな。大事な日に雨が降っている。雨が降る、イコールうちにとっては恵みの雨なんで」。３月のセンバツでは準決勝・健大高崎との大一番の前にも雨が降った。「何かそういったのを神様がメッセージをくれているのかなと捉えて、みんなで雨を浴びにいってました」と験をかついで、順延となった夏の初戦に備える。