AI相場は視界良好、いまこそ物色すべき12銘柄＜大山季之の米国株マーケット・ビュー＞
◆トランプ関税の霧が晴れ、自信を取り戻した米国企業のトップたち
先週末に発表された7月の米雇用統計で、就労者数の直近3カ月の平均がコロナ禍後の最低水準となり、米国株マーケットにとっては久々にネガティブなサプライズをもたらした。これによって当日のS＆P500種指数は1.5％超、ナスダック総合指数は2％を超える下落率となった。現時点では株価も落ち着いているが、問題なのは過去のデータが大幅に下方修正されたことだ。「政治操作だ！」と激怒したトランプ大統領によって労働統計局長が更迭される事態に発展し、トランプ大統領のパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長に対する圧力もますます強まるだろうが、今後の焦点は8月下旬のジャクソンホール会議で金融政策がどのように議論されるかだろう。奇しくも今年の会議のテーマは「転換期の労働市場」であり、非常にタイムリーだと感じている。
ところで、こうした足もとの動きはともかくとして、今回は米国株マーケットがどのような状態なのかをもう少し長いスパンで捉え、年後半へ向けて投資のアイデアを考えてみたい。この1カ月間のマーケットを俯瞰して感じるのは、４月以降、視界を覆っていた霧が晴れたのではないかということだ。最大の懸念事項だったトランプ関税は、日米合意を皮切りに各国とも続々と合意に達し、相互関税率もおおむね市場の期待に応える水準に収れんされつつある。トランプ関税のリスクが解消されるとともに、企業の業績見通しも好転している。シティグループ が発表しているリビジョンインデックスによると、5月以降はアナリストによる上方修正が下方修正を大きく上回る状態が続き、上場企業経営者の自信を示す企業経営コンフィデンスでも、１年先の業績見通しを強気に見る経営者が急増しているという。
トランプ関税による不確実性の低下と企業業績の改善。こうしたミクロとマクロの状況が好転したことで、この1カ月、主要株価指数はボラティリティ（株価変動率）が上昇せずに、史上最高値を更新してきた。投資家の不安心理を表すVIX指数も20を切る水準で安定して推移した。こうしたボラの小さい安定した上昇相場は、長期投資家にとっては絶好の投資機会となる。安定した上昇相場で長期投資家が安心して株式市場に資金を投じ、それによってさらなる株価の上昇がもたらされるという好循環が続いたのが、7月の米国株高の要因だ。
◆メタ好決算で明確になったAI再評価、有望IPO銘柄にも注目
そんな流れとともに始まった米国企業の2025年4-6月期決算発表だが、この中でいよいよ鮮明になってきたのはAI（人工知能）再評価の動きだ。一連の決算を通して、一時は過剰投資が危惧されていたハイテク各社によるAI向けの大型投資が、投資に見合う収益を生みだすことができると立証されたのだ。
筆頭は先週、サプライズとも言える好決算を発表し、翌日の株価が11％超と急騰したメタ・プラットフォームズ だ。同社はAI効果により主力の広告事業が絶好調で、さらに能力増強のために来期に向けて投資を加速させるという。加えて市場予想を上回る株主還元策も発表したのだから、満点回答と言っていい。同じく企業向けソフトウェアやクラウドサービス部門が市場予想を上回る伸びを見せ、史上2社目の“時価総額４兆ドルクラブ”入りを果たしたマイクロソフト や、いち早くAI半導体の旺盛な需要を証明した台湾積体電路製造（TSMC） とともに、AI再評価の流れを決定づけた決算内容だったと言えよう。
さらにAI再評価の流れは、投資銀行の動きにも大きな影響を及ぼし、大型IPO（新規株式公開）やM＆A（合併・買収）などの案件も活発に動き出している。IPOでは、今年最大の案件と言われたフィグマ が7月31日にニューヨーク証券取引所に上場。売り出し価格33ドルのところ初日で115.5ドルと3.5倍にまで上昇し、マーケットを驚愕させた。上場初日の株価上昇率は、米国企業として過去最大だったという。