10時の日経平均は268円高の4万1062円、ＳＢＧが46.60円押し上げ 10時の日経平均は268円高の4万1062円、ＳＢＧが46.60円押し上げ

7日10時現在の日経平均株価は前日比268.00円（0.66％）高の4万1062.86円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1149、値下がりは402、変わらずは69と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を46.60円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が33.43円、エムスリー <2413>が30.51円、コナミＧ <9766>が21.95円、ファストリ <9983>が20.26円と続く。



マイナス寄与度は50.65円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が7.09円、ホンダ <7267>が5.88円、アドテスト <6857>が5.4円、中外薬 <4519>が4.96円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は保険で、以下、銀行、小売、情報・通信と続く。値下がり上位には海運、機械、繊維が並んでいる。



※10時0分10秒時点



株探ニュース

