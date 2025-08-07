音楽に合わせて誰もが自由に参加・表現できる、“全員が主役”となるライブ体験！オアシス×しま夢 BEER ＆ BEAT FEST.2025
東京から最短3時間半の距離にありながら、壮大な自然と独自の文化を有する“遠くて近い世界遺産の島”佐渡で、音楽と伝統芸能、地域の魅力を融合した一日限りの特別な夏フェス「オアシス×しま夢 BEER ＆ BEAT FEST.2025」(実行委員長：能 厚準)が開催されます。
オアシス×しま夢 BEER ＆ BEAT FEST.2025
東京から最短3時間半の距離にありながら、壮大な自然と独自の文化を有する“遠くて近い世界遺産の島”佐渡で、音楽と伝統芸能、地域の魅力を融合した一日限りの特別な夏フェス「オアシス×しま夢 BEER ＆ BEAT FEST.2025」(実行委員長：能 厚準)が開催。
このイベントは入場無料・年齢・経験不問。
音楽に合わせて誰もが自由に参加・表現できる、“全員が主役”となるライブ体験を提供します。
【注目ポイント】
■イベントテーマ曲を2曲同時リリース！
＜イベント当日、会場で観客とアーティストが一緒に奏でるテーマ曲＞
【NOMO！NOMO！】
【Umi Yama 佐渡(Sado)】
Music by Omar Gaindefall ＆ 狩野泰一
■観客参加型ライブ
＜鳴り物を持ち込んで打楽器セッション！＞
Omar AFROBEGUE feat. 狩野 泰一によるアフリカンビートと篠笛のライブでは、観客がドラム缶・木魚・灰皿、手拍子など自前の鳴り物を自由に持ち込み、その場で共演！
Omar AFROBEGUE feat. 狩野 泰一
■伝統芸能 × アフリカンビートのコラボも実現！
長木鬼太鼓保存会による佐渡伝統の鬼太鼓と、アフリカンリズムとの即興共演は圧巻！
■映画『ピッチ・パーフェクト』でも話題！CUPSワークショップ
KENTACKY from Ricky with FSPによる「CUPS」体験型ワークショップ＋ライブ。
観客がカップを使ってJAZZバンドと共演します。
(カップ持参歓迎)
KENTACKY from Ricky with FSP
カップスとは
カップスサービス
カップスのやり方
エコカップでお得にのもう！
【スケジュール(予定)】
■あいぽーと佐渡 アウトドアステージ
18:00〜18:40／20:00〜20:40
Omar AFROBEGUE feat. 狩野 泰一
19:00〜19:30
長木鬼太鼓保存会 鬼太鼓
■あいぽーと佐渡 インドアステージ
16:30〜18:00／18:40〜19:40
KENTACKY from Ricky with FSP presents ワークショップ＋カップスLIVE
【イベント概要】
◯イベント名：オアシス×しま夢 BEER & BEAT FEST.2025
◯日程 ：2025年8月14日(木)
◯時間 ：16:30〜20:40(予定)
※荒天時は一部内容の変更・中止となる可能性があります。
最新情報は公式SNS・WEBを確認してください。
◯会場 ：あいぽーと佐渡(佐渡市両津湊)佐渡汽船ターミナルすぐ
◯入場料 ：無料
◯主催 ：みなとオアシス佐渡両津実行委員会
齋藤 勉／川内 ゆかり／計良 大悟(佐度地域おこし協力隊)
・しま夢ジャズ実行委員会
実行委員長：能(たくみ) 厚準
事務局長 ：多賀 健太郎
会計 ：吉見 幸代
東京富士大学 イベントプロデュース学科 北原ゼミ
◯協力
撮影協力 ： 堀部 道将／俵 健太
音響協力 ： 瀧口 和徳
ゲスト対応： 浦野 有加
広報協力 ： 久野 洋イチ
【アクセス・駐車場】
・東京駅から最短3時間半(新幹線＋ジェットフォイル)
・会場駐車場に限りがあるため、佐渡汽船前・おんでこドーム・佐渡市役所両津支所周辺を利用ください。
会場周辺マップ
心も体も揺さぶられる、熱い夏の一日を佐渡で一緒に過ごしましょう！
【同時開催「あいぽーとビアフェスタ」】
＜イベント概要＞
開催日時：2025年8月8日(金)〜8月15日(金)
17:00〜21:00 ※雨天決行
会場 ：あいぽーと佐渡
入場料 ：無料
イベント：〇食彩市〇伝統芸能疲労〇こども広場〇占いの館
〇日本食と美食のマリアージュ〇ダンスステージ
イベントフライヤー2
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 音楽に合わせて誰もが自由に参加・表現できる、“全員が主役”となるライブ体験！オアシス×しま夢 BEER ＆ BEAT FEST.2025 appeared first on Dtimes.