東京から最短3時間半の距離にありながら、壮大な自然と独自の文化を有する“遠くて近い世界遺産の島”佐渡で、音楽と伝統芸能、地域の魅力を融合した一日限りの特別な夏フェス「オアシス×しま夢 BEER ＆ BEAT FEST.2025」(実行委員長：能 厚準)が開催されます。

オアシス×しま夢 BEER ＆ BEAT FEST.2025

東京から最短3時間半の距離にありながら、壮大な自然と独自の文化を有する“遠くて近い世界遺産の島”佐渡で、音楽と伝統芸能、地域の魅力を融合した一日限りの特別な夏フェス「オアシス×しま夢 BEER ＆ BEAT FEST.2025」(実行委員長：能 厚準)が開催。

このイベントは入場無料・年齢・経験不問。

音楽に合わせて誰もが自由に参加・表現できる、“全員が主役”となるライブ体験を提供します。

【注目ポイント】

■イベントテーマ曲を2曲同時リリース！

＜イベント当日、会場で観客とアーティストが一緒に奏でるテーマ曲＞

【NOMO！NOMO！】

【Umi Yama 佐渡(Sado)】

Music by Omar Gaindefall ＆ 狩野泰一

■観客参加型ライブ

＜鳴り物を持ち込んで打楽器セッション！＞

Omar AFROBEGUE feat. 狩野 泰一によるアフリカンビートと篠笛のライブでは、観客がドラム缶・木魚・灰皿、手拍子など自前の鳴り物を自由に持ち込み、その場で共演！

Omar AFROBEGUE feat. 狩野 泰一

■伝統芸能 × アフリカンビートのコラボも実現！

長木鬼太鼓保存会による佐渡伝統の鬼太鼓と、アフリカンリズムとの即興共演は圧巻！

■映画『ピッチ・パーフェクト』でも話題！CUPSワークショップ

KENTACKY from Ricky with FSPによる「CUPS」体験型ワークショップ＋ライブ。

観客がカップを使ってJAZZバンドと共演します。

(カップ持参歓迎)

KENTACKY from Ricky with FSP

カップスとは

カップスサービス

カップスのやり方

エコカップでお得にのもう！

【スケジュール(予定)】

■あいぽーと佐渡 アウトドアステージ

18:00〜18:40／20:00〜20:40

Omar AFROBEGUE feat. 狩野 泰一

19:00〜19:30

長木鬼太鼓保存会 鬼太鼓

■あいぽーと佐渡 インドアステージ

16:30〜18:00／18:40〜19:40

KENTACKY from Ricky with FSP presents ワークショップ＋カップスLIVE

【イベント概要】

◯イベント名：オアシス×しま夢 BEER & BEAT FEST.2025

◯日程 ：2025年8月14日(木)

◯時間 ：16:30〜20:40(予定)

※荒天時は一部内容の変更・中止となる可能性があります。

最新情報は公式SNS・WEBを確認してください。

◯会場 ：あいぽーと佐渡(佐渡市両津湊)佐渡汽船ターミナルすぐ

◯入場料 ：無料

◯主催 ：みなとオアシス佐渡両津実行委員会

齋藤 勉／川内 ゆかり／計良 大悟(佐度地域おこし協力隊)

・しま夢ジャズ実行委員会

実行委員長：能(たくみ) 厚準

事務局長 ：多賀 健太郎

会計 ：吉見 幸代

東京富士大学 イベントプロデュース学科 北原ゼミ

◯協力

撮影協力 ： 堀部 道将／俵 健太

音響協力 ： 瀧口 和徳

ゲスト対応： 浦野 有加

広報協力 ： 久野 洋イチ

【アクセス・駐車場】

・東京駅から最短3時間半(新幹線＋ジェットフォイル)

・会場駐車場に限りがあるため、佐渡汽船前・おんでこドーム・佐渡市役所両津支所周辺を利用ください。

会場周辺マップ

心も体も揺さぶられる、熱い夏の一日を佐渡で一緒に過ごしましょう！

【同時開催「あいぽーとビアフェスタ」】

＜イベント概要＞

開催日時：2025年8月8日(金)〜8月15日(金)

17:00〜21:00 ※雨天決行

会場 ：あいぽーと佐渡

入場料 ：無料

イベント：〇食彩市〇伝統芸能疲労〇こども広場〇占いの館

〇日本食と美食のマリアージュ〇ダンスステージ

イベントフライヤー2

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 音楽に合わせて誰もが自由に参加・表現できる、“全員が主役”となるライブ体験！オアシス×しま夢 BEER ＆ BEAT FEST.2025 appeared first on Dtimes.