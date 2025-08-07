精悍さを究めたスケルトンウォッチ！ノルケイン「Independence Skeleton 40mm DLC／Independence Skeleton 40mm」

ノルケインはインディペンデンスコレクションから新たに2つのモデル「Independence Skeleton 40mm DLC」及び「Independence Skeleton 40mm」を発表しました。

ノルケイン「Independence Skeleton 40mm DLC／Independence Skeleton 40mm」

ノルケインにとって、インディペンデンス コレクションは、独自の可能性を追求するシリーズであり、スイス時計の新しい頂きを具現化したものです。

両面スケルトン仕様のIndependence Skeletonは、2021年の発表と同時に高い人気を誇ったモデルであり、ノルケインはさらなる革新に挑むことで「Independence Skeleton 40mm DLC」及び「Independence Skeleton 40mm」を完成させました。

他のどの時計にも似ていない精悍な存在感。

腕につけたときの心の躍動。

洗練されたスタイリング。

まさに独立企業ノルケインらしさを貫いたコレクションがインディペンデンス コレクションなのです。

■Independenceというモデル名の誇り

スイス時計の源流を受け継ぎ、革新的なモノづくりに挑んできた家族経営の独立企業ノルケインはスケルトンウォッチの新しい未来を切り開きます。

COSC認定キャリバーNB08Sの独創的な構造を際立たせるブラックのルテニウム仕上げを採用。

鋼鉄の格子をイメージさせる強靭な美しさは、既存のスケルトンウォッチのイメージを超えるものです。

さらに「Independence Skeleton 40mm DLC」及び「Independence Skeleton 40mm」のために、プリント技法を進化させ、ロゴの上をダイヤモンドカットされたスケルトン針が通過する仕様を実現し、デザインの完成度を高めています。

■「Independence Skeleton 40mm」

インディペンデンス・ラインに加わった独創的な2つのモデルのひとつ。

スケルトン仕上げのアンスラサイトダイヤルと透明なメインプレートを通して、ノルケインの時計製造技術の素晴らしさを体感することができます。

さらにCOSC認定を受けた耐衝撃キャリバーNB08Sの精緻な動きを遮ることなく眺められるようデザイン面でも進化を遂げました。

ケースはヘアライン、ポリッシュ、サンドブラストの3種類の仕上げを施し、洗練された印象を際立たせました。

またダイヤモンドカットが施されたブラックプレートのセンターセコンド針は、先端にターコイズを配し、ホワイトのスーパールミノバを充填することで、優れた視認性を実現しています。

■「Independence Skeleton 40mm DLC」

インディペンデンス スケルトン 40mm DLCは、大胆なDLC(ダイヤモンドライクカーボン)コーティングとカーキのラバーストラップを備えた新作です。

DLC加工の施されたステンレススチール製ケースは、ヘアライン仕上げ、ポリッシュ仕上げ、サンドブラスト仕上げという3種類の仕上げを組み合わせることで、奥行きのある立体感を生み出し、DLCコーティング特有の力強い質感を際立たせています。

この時計を腕にする人は、スケルトン仕上げのアンスラサイトダイヤルと透明なメインプレートを通して、COSC認定を受けた耐衝撃キャリバーNB08Sの構造をいつでも眺めることができます。

強靭さを備えた圧倒的な存在感が、挑戦の心を奮い立たせることでしょう。

