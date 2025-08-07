【coca】がかなりおしゃれ！ 大人女性が愛用♡「サマ見えアイテム」

デイリーコーデには、コーデをセンスよく仕上げてくれるデザインと気軽に手に取りやすい価格が大事かも。そんな希望を叶えてくれそうなのが【coca（コカ）】のアイテム。大人女性からの支持が高く、SNSでも購入報告が多数挙がっています。そこで今回は、大人カジュアルコーデを発信しているftnおしゃれなインフルエンサーたちが愛用しているアイテムをご紹介。まだチェックしていなかったという人は、この機会に店頭やオンラインをのぞいてみて。

プラスワンでおしゃれ度を格上げ

【coca】「コクーンベスト」\1,990（税込・セール価格）

フロントの大きめのポケットと、丸みあるコクーンシルエットが印象的なジップベスト。シンプルなワンツーコーデにプラスするだけでナチュラルな立体感が生まれて、コーデが即サマ見えしそう。ノーカラーデザインのおかげでカジュアルに寄りすぎないので、Tシャツやタンクトップに合わせるのもおすすめ。

夏に映えるビビッドカラーのワイドパンツ

【coca】「コットンクレープイージーワイドパンツ」\1,490（税・セール価格）

パッとを引く鮮やかな色味のパンツは、コーデに一点投入するだけで全体がサマ見えしそうな主役級アイテム。リラックス感のあるシルエットとウエストゴムを活かして、抜け感たっぷりに着こなすのがおすすめ。カラーボトムスに挑戦するなら、ベーシックカラーのトップスを合わせるとまとまりやすくなります。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@rurururuma様、@goppiiiy様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M