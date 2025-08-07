YouTubeチャンネル『猫のデュフィとルノ Fauvism Cat Dufy and Renoir』に投稿されたのは、ある可愛すぎる行動で、寝ている飼い主さんのお友達を起こそうとする猫さんの様子。

動画は記事執筆時点で8.7万回再生を突破し、「ループ確定♡」「デコ齧ってくるうちの猫に見せたい動画」といったコメントが寄せられています。

【動画：『多分、逆効果だよ』朝に友人を起こそうとする猫を見てみると……】

甘えん坊なデュフィくん

今回の主役は、2018年にお家に迎え入れられたというシャムトラ柄のMIX猫「デュフィ」くんです。ヤンチャでとっても甘えん坊な性格の男の子で、この日は飼い主さんのお友達の『竹田さん』と一緒にお留守番をしていたのだそう。

朝、眠っている竹田さんの毛布の中から顔を出すと、「あっちぃ…」と言いたげに出てきたというデュフィくん。甘えん坊なデュフィくんはもちろん竹田さんと一緒に寝ていたそうですが、毛布の中は暑かったのか目が覚めてしまったようです。

可愛すぎる作戦

竹田さんの体の上に前足を乗せて起こそうとするデュフィくんでしたが、時刻は6時で起きるにはまだ少し早い時間。竹田さんも一緒に目を覚ましたものの、「もうちょい寝かせて…」と二度寝に入ろうとしたといいます。

すると、デュフィくんは竹田さんの体の上に乗って居座るという『起きるまで動かないよ作戦』を実行。お腹をつけて前足を伸ばすいわゆるスフィンクス座りになっていたそうですが、こんなにも可愛すぎる起こし方をされたら、かえって動きたくなくなってしまいそうです。

ひとこと言いたい

やはりと言うべきか、竹田さんは「この重さ、寝れるわ…」と、デュフィくんを優しく撫でながらウトウト。こうすれば起きるだろうというデュフィくんの思いとは裏腹に、今にも眠ってしまいそうです。

デュフィくんの心地良い重みと温もりが、眠気を誘ってくるのでしょうか…。体の上に乗りながら起きるのを待ってくれているデュフィくんに、「猫よ、多分それ逆効果だよ」と、ひとこと言いたい竹田さんなのでした。

投稿には「上にのるデュフィ可愛い」「確かに…これは起きれないね～色んな意味で」「デュフィちん、健気で可愛い♡嬉しそうに寝ている竹田さんが羨ましいです♡」「起こし方が可愛過ぎる～♡幸せな重みをこのまま感じていたいですよね～」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『猫のデュフィとルノ Fauvism Cat Dufy and Renoir』では、デュフィくんと後輩猫ルノくんの日常の様子が投稿されています。デュフィくんの可愛すぎる甘えんぼシーンも、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「猫のデュフィとルノ Fauvism Cat Dufy and Renoir」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。