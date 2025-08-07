YouTubeチャンネル『すくすくしっぽ便り』に投稿されたのは、お水が大好きすぎて、飼い主さんのお風呂にまでついて行くおてんばな子猫の様子。

シャワーで水遊びを楽しんでいた子猫は、ついには浴槽にまで…？動画は記事執筆時点で8.8万回再生を突破し、子猫のまさかの姿に驚きの声が寄せられています。

【動画：お風呂についてきた子猫が『一瞬目を離したすき』に……】

水が大好き

遊び疲れて眠っているのは、数ヶ月前に家族にお迎えしたばかりのベンガルの子猫「ちろる」ちゃん。好奇心旺盛なおてんばさんで、先住猫さんたちに色々と教わりながら元気いっぱいに過ごしているといいます。

そんなちろるちゃんは、実はお水が大好き。猫の多くは水が苦手ですが、ベンガルは水に慣れるのが早く、水遊びを好む子が多いと言われています。ちろるちゃんも水遊びが好きらしく、近頃は飼い主さんのお風呂についてくるそうです。

楽しむちろるちゃん

床に置かれたシャワーヘッドから出る水を前足で触り、とっても楽しそうなちろるちゃん。いつもこうして遊んでいるそうで、水を全く怖がらない姿に飼い主さんも驚いているそう。夢中で遊んでいるうちに、ちろるちゃんもお風呂に入ったかのように全身びしょ濡れです。

浴槽のヘリに登って毛づくろいをした後は、飼い主さんの手やヘリについた水滴まで舐めていたそう。ハラハラと見守る飼い主さんの心配を他所に、踏み外した片足がお湯の中に入ろうとも、ちろるちゃんはヘリの上を歩いて楽しんでいたといいます。

浴槽の中で…

その後、息子さんと浴槽から出た飼い主さんが振り返ると、まさかの光景が…。なんと、一瞬目を離した隙に浴槽の中に入っていたちろるちゃんが、お湯に浸かって遊んでいたというのです！

浴槽内部の段差の上に乗り、足だけが浸かっている状態だったというちろるちゃん。思わず笑ってしまうほどお湯の中を平然と歩いたり、前足を使ってお湯を飲んでいたそう。すっかりお風呂好きになった可愛すぎるちろるちゃんなのでした。

ついには浴槽の中でも水遊びを楽しむちろるちゃんの様子には「凄いですね。怖くないのかな～」「堂々としていました、びっくり」「このままお風呂大好き猫として育っていくんだろうなぁ…」「なんか、羨ましいです。風呂好きなら洗うとき楽そうですよね～」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『すくすくしっぽ便り』では、先住猫のうるくんとめるちゃん、新入り子猫のちろるちゃんと飼い主さんご家族のほのぼのとした日常の様子が投稿されています。ちろるちゃんのおてんば姫っぷりも、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「すくすくしっぽ便り」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。