女流落語家の笑福亭喬明（25）が6日、自身のX（旧ツイッター）を更新。うつ病と診断されたことを受け、活動を休止すると発表した。

喬明は「いつもありがとうございます。笑福亭喬明です」と書き出し、「突然の発表になり申し訳ないのですが、私、笑福亭喬明は2025年8月5日より、しばらくの間お休みをいただくことになりました」と活動休止を発表。

「去年の12月頃から心身ともに変化があり、うつ病と診断されました。原因は自分でもまだよくわかっていません」と明かし、ファンに向けて「ただ、落語をするのが嫌になった、辞めたいそういうことでは全くありません」と説明。

「いつも応援してくださる皆様に、嘘の元気を見せている自分、皆様に100%の私が出せない事が嫌になってきてしまい、師匠をはじめ、松行芸能や家族で話し合いをした結果 お休みをいただくことになりました」と経緯を明かした。

休養期間についても「これが1週間なのか、1ヶ月なのか、1年なのか。それはわかりませんが、焦らずゆっくり、私のペースでお仕事を再開させていただこうと思います」とつづり、「いつもたくさんの応援ありがとうございます。これからもこんな私ですが、よろしくお願いいたします。笑福亭喬明」と結んだ。