絵森彩、水着で元気にはしゃぐ！ デジタル限定写真集『光彩』発売へ「私の想い描く肉体美」
『ラブライブ！スーパースター!!』のスクールアイドルグループLiella! のメンバー・鬼塚夏美役で知られる声優・絵森彩が、8月14日にデジタル限定写真集『光彩』を発売することが決定した。
【写真】意外と美ボディ！布面積は少なめ水着姿の絵森彩
大ヒット中のセカンド写真集『生彩』の流れを汲みつつ、全カット新衣裳の撮り下ろしのみで構成。沖縄の街中で楽しく散策する様子や、部屋でくつろぐ姿、水着で元気にはしゃぐ模様など彼女の魅力が存分に見られる内容で、大ボリュームの80ページとなる。
■絵森彩コメント
デジタル限定写真集「光彩」発売決定ありがとうございます！ 全て新衣裳撮り下ろしとなっているので、2nd写真集『生彩』をお手に取ってくださった方にも『光彩』を楽しんでいただけるのかなと思います。 20歳という節目の歳にこの写真集に挑戦をする事で、新しい自分の表現に気付くことが出来ました。 私の想い描く肉体美に仕上げることができたとても思い出に残っている1冊です。 そんなデジタル写真集『光彩』が沢山の方に届きますように！
■プロフィール
2004年2月23日生まれ。山梨県出身。身長164センチ。2022年『ラブライブ！スーパースター!!』のLiella!2期生の鬼塚夏美役に抜てきされる。24年4月よりAya Emori名義でアーティスト活動も開始し、12月3日に1st EP『Start memories』を発売。ファンミーティング「絵森祭り2025」は8/31に大阪で、9/20に東京で開催されるほか、9/27〜開幕するミュージカル『星の導く夜に』のカスミ役(Wキャスト)で出演することも決定している。
