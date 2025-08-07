北野瑠華、インパクト大の水着グラビア 『BOMB』で磨きのかかった美しさを披露
元SKE48でグラビアでも活躍中の北野瑠華が、きょう7日発売のアイドルグラビア誌『BOMB』9月号 限定版（ワン・パブリッシング）の表紙を飾っている。
【表紙カット】インパクト大のショットを披露した北野瑠華
ドラマ『グラぱらっ！』で主演を務める北野が、同誌でインパクト大の水着グラビアを最新撮り下ろし。大人の魅力たっぷりに、磨きのかかった美しさを披露している。
裏表紙には、高校卒業後の成長が著しい白濱美兎が登場。白い素肌とあどけない表情が印象的な王道グラビアを見せている。
さらに、日向坂46の大田美月、AKB48の伊藤百花＆花田藍衣らのグラビアも掲載されており、今年の夏を彩る豪華なアイドルラインアップが詰まった一冊となっている。
なお、通常版の表紙は乃木坂46の五百城茉央、裏表紙は同グループの金川紗耶が務める。そのほか、大田美月（日向坂46）、伊藤百花＆花田藍衣（AKB48）、蓬莱舞、澄田綾乃、北野瑠華、僕が見たかった青空、高雄さやか（STU48）、平澤宏々路、玉田志織、畠中夢叶、劇団Always Thankyouも登場する。
