乃木坂46五百城茉央『BOMB』表紙＆巻頭グラビア 裏表紙は金川紗耶が3年ぶり登場【独占カットあり】
アイドルグループ・乃木坂46の五百城茉央が、きょう7日発売のアイドルグラビア誌『BOMB』9月号（ワン・パブリッシング）の表紙＆巻頭グラビアを飾っている。
【表紙カット】夏らしい水色ワンピで涼しげな五百城茉央
夏をテーマにした今回のグラビアは、川辺での水浴びからスタート。涼しげな水色のノースリーブワンピース姿を皮切りに、白のタンクトップにクリームソーダ柄のスカートでスイカを頬張るなど、夏らしいシーンが連続する。室内プールではTシャツに短パンで巨大な浮き輪に乗り、最後はボーダーのミニスカワンピースで湖のほとりを訪れ、観光船に乗ったり卓球に興じるなど、五百城が夏を全力で楽しむ様子が詰まっている。また、綴じ込み付録には、五百城の両面ピンナップポスターがついてくる。
裏表紙を飾るのは、乃木坂46の金川紗耶。39枚目シングルのアンダー楽曲「不道徳な夏」でセンターを務める金川は、約3年ぶりとなる『ボム』のグラビアで、花柄のノースリーブワンピースや黒のタンクトップ×短パン姿など、少し大人びた夏の装いを披露している。
そのほか、大田美月（日向坂46）、伊藤百花＆花田藍衣（AKB48）、白濱美兎、蓬莱舞、澄田綾乃、北野瑠華、僕が見たかった青空、高雄さやか（STU48）、平澤宏々路、玉田志織、畠中夢叶、劇団Always Thankyouも登場する。
【表紙カット】夏らしい水色ワンピで涼しげな五百城茉央
夏をテーマにした今回のグラビアは、川辺での水浴びからスタート。涼しげな水色のノースリーブワンピース姿を皮切りに、白のタンクトップにクリームソーダ柄のスカートでスイカを頬張るなど、夏らしいシーンが連続する。室内プールではTシャツに短パンで巨大な浮き輪に乗り、最後はボーダーのミニスカワンピースで湖のほとりを訪れ、観光船に乗ったり卓球に興じるなど、五百城が夏を全力で楽しむ様子が詰まっている。また、綴じ込み付録には、五百城の両面ピンナップポスターがついてくる。
そのほか、大田美月（日向坂46）、伊藤百花＆花田藍衣（AKB48）、白濱美兎、蓬莱舞、澄田綾乃、北野瑠華、僕が見たかった青空、高雄さやか（STU48）、平澤宏々路、玉田志織、畠中夢叶、劇団Always Thankyouも登場する。