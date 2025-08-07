北陸では7日(木)明け方に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が降りました。

低気圧や前線の影響で、西日本から北日本の日本海側を中心に大雨のおそれがあります。

7日午前3時の天気図です。東北の西、日本海に低気圧があり、中心から南西に向けて寒冷前線がのびています。

前線付近では、発達した雨雲が日本海側の地域の沿岸付近に広い範囲でかかっています。日本海側では雨の降るところが多く、北陸ではとくに激しい降り方になっています。

今後の雨と風の予想ですが、7日の午前中は太平洋側でも雨の降るところがありそうです。

昼過ぎからは、北陸や東北の日本海側にかけて雨が降るでしょう。

8日の未明からは、日本海側や九州でも雨の降り方が激しくなりそうです。

北日本から西日本では8日にかけて、雷を伴い激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。

特に、北陸地方ではこれまでの降水量と合わせた最大24時間降水量が、８月の平年の1か月の降水量を超える所がある大雨となるおそれがあります。

【8日午前6時までに予想される24時間降水量（多い所）】

北海道地方 80ミリ

東北地方 150ミリ

北陸地方 120ミリ

近畿地方 100ミリ

九州北部地方 150ミリ

7日は日本海側の地域を中心に雨が降り、雨脚が強まるところもあるでしょう。

北陸でも7日は1時間に50ミリの非常に激しい雨の降るところがある見込みです。

北陸ではこれまでの大雨で地盤の緩んでいるところが多く、7日夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒をしてください。低い土地の浸水、川の増水や氾濫にも厳重な警戒が必要です。