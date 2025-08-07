原菜乃華、中学時代からミセスの大ファン 『あんぱん』大森元貴との共演に感激「夢のような時間でした」
●歌が大好きなメイコ役 大森演じるいせたくやから歌の指導を受けるシーンも
現在放送中の連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)で朝田家の三女・メイコを演じている原菜乃華。5日放送の第92回で、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴演じるいせたくやに歌の練習に付き合ってもらうシーンがあったが、原はMrs. GREEN APPLEの大ファンだという。原にインタビューし、大森との共演の喜びや現場でのエピソードを語ってもらった。
連続テレビ小説『あんぱん』メイコ役の原菜乃華
112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じ、脚本は中園ミホ氏が手掛けている。
朝ドラ初出演の原は、本作のヒロインオーディションに参加し、メイコ役をつかんだ。
「ヒロインオーディションを受けて、落ちましたという連絡が来て、残念だったなと思っていた数カ月後に突然連絡がきて、メイコ役のお話をいただいたので、嘘みたいだなと思いました。携われる機会をいただけてとってもうれしかったです」
メイコは歌うことが大好きな女の子で、そう説明を受けた時には「どうしよう」と不安を抱き、撮影に向けてボイストレーニングに通ったという。
これまでもメイコが歌うシーンが何度も描かれ、美しい歌声がたびたび話題を呼んでいるが、第92回では、『のど自慢』の予選会に出場するメイコが、大森演じるいせたくやに歌の指導を受けるというシーンが描かれた。
原は、大森との共演に大感激したと振り返る。
「最初にキャスティングを聞いた時は本当にびっくりしましたし、一緒のシーンがあると聞いて飛び跳ねるほどうれしかったです。ミセスさんの楽曲が大好きで、仕事の原動力にもなっていたので、大森さんにお会いできることがまずうれしかったですし、一緒にお芝居させていただけるというのは夢のような時間でした。軽く口ずさんで一緒に歌えるという、こんなご褒美を用意してもらえるなんて本当に最高の時間でした」
『のど自慢』の予選会は、大好きな辛島健太郎(高橋文哉)が途中で現れたことで、さらに緊張して声が裏返ってしまい、残念な結果に。
「メイコがとても緊張しいな性格なので、目が泳いだり、緊張しいの子が頑張って歌っているというのを見せられるように意識しましたが、私自身もとても緊張していたので、そのまま自分の気持ちを使って演じました」
●「ファンです」と告白 大好きな曲も伝え「思い残すことはない」
ちなみに、原がMrs. GREEN APPLEのファンになったのは15歳頃からとのこと。
「中学生時代から好きです。北村さん(DISH//)がエンディング、ミセスさんがオープニングを担当されていた『僕たちがやりました』を見ていて、オープニングを聴いて好きになり、そこからずっと好きです。」
その思いを今回の共演で大森に伝えることができたものの、最初の“告白”時は好きな曲についてうまく話せず後悔したと打ち明ける。
「スタッフさんを経由して『ファンです』と伝えていただいた後に、ちゃんと自分でもお伝えしました。好きな曲があって『この曲がとっても大好きです』とお伝えしたら、『うれしいです。どこが好きなんですか?』と聞いてくださって、歌詞もメロディも好きなところがいっぱいありすぎてわからなくなってしまって、結果『歌詞が好きです』の一言にまとめてしまって反省しました。」
原が大好きだという曲は「ゼンマイ」で、翌日に改めて好きなところを大森に伝えたという。
「翌日も撮影でお会いできる機会があったので、言いたいことを全部頭の中で整理して、お会いしたタイミングで改めて好きなところをちゃんとお伝えしました。『歌詞のここに救われてお芝居を続けてきてよかったなと思っていて、いつかお会いできる機会があったら絶対に伝えようと思っていたので、お会いできてとてもうれしかったです。一緒に歌ったシーンは確実に走馬灯に出てきます』と」
原の思いを大森は優しく受け止めてくれたそうで、「『熱量にびっくりです。うれしいです』と言っていただいて、もう思い残すことはないです。すっきりです」とうれしそうに話していた。
■原菜乃華
2003年8月26日、東京都生まれ。2009年にデビュー。『はらはらなのか。』(17)で映画初主演を果たし、以降、映画『罪の声』(20)、ドラマ『真犯人フラグ』(21)、『ナンバMG5』(22)、『村井の恋』(22)、『波よ聞いてくれ』(23)、『泥濘の食卓』(23)、『どうする家康』(23)など話題作に次々と出演。ヒロイン役に抜擢されたアニメーション映画『すずめの戸締まり』(22)で第18回声優アワード・新人声優賞、映画『ミステリと言う勿れ』(23)で第47回日本アカデミー賞・新人俳優賞を受賞。2024年はW主演を務めた『恋わずらいのエリー』、ドラマ＆映画『【推しの子】』に出演。2025年度前期の連続テレビ小説『あんぱん』で朝ドラ初出演を果たした。
(C)NHK
