きょうの県内は未明から断続的に激しい雨が降っていて、県内に大雨洪水警報や土砂災害警戒情報が出ています。



午前9時40分、小矢部川に河川氾濫危険情報が出されました。

高岡市長江の観測所では氾濫危険水位に到達しました。

小矢部川では堤防決壊などによる氾濫の恐れがあります。



午前9時45分時点で高岡市では福岡町上向田、福岡町西明寺、福岡町上野の126世帯345人に対し警戒レベル4の避難指示が出ています。

高岡市福岡町土屋にある木楽館が避難所となっています。





南砺市では福光南蟹谷地区の131世帯297人と福野安居地区の191世帯529人に対し警戒レベル3の高齢者等避難が出ています。高岡市 、魚津市、氷見市、 黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、入善町と朝日町に土砂災害警戒情報が出ています。自治体が発令する避難指示などの情報に留意してください。氷見市では午前2時ごろから8時ごろまで、6時間に降った雨が134ミリ、南砺市高宮では105.5ミリと観測史上最大となりました。気象台によりますときょう予想される1時間降水量は多い所で、東部、西部ともに50ミリきょう午前6時からの24時間に予想される降水量は多い所で、東部、西部ともに120ミリとなっています。あいの風とやま鉄道は福岡駅と金沢駅の間で運転を見合わせているほか県東部の一部の区間で徐行運転を行っています。JR城端線と氷見線、そして高山線はきょうは終日運休します。万葉線は午前9時半時点で全線運休しています。富山地鉄は浦山駅～宇奈月温泉駅間で運転を見合わせています。このほか富山市内電車は平常どおり運行しています。北陸自動車道は滑川IC～魚津ICの上下線、上り線は富山西IC～金沢東IC、下り線は富山西IC～金沢西ICで通行止めとなっています。