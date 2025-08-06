とちぎテレビ

調理師やパティシエを目指す学生が、実際に客へ料理を提供する期間限定のカフェが６日、宇都宮市の専門学校にオープンしました。

「いらっしゃいませ」と大きな声が響くこちらのカフェは、６日から始まった「あい・えふ・しーｃａｆｅ」です。調理師やパティシエの卵を育成する、宇都宮市の三友学園ＩＦＣ調理製菓大学校とＩＦＣ栄養専門学校の学生たちが、３日間限定で開きました。

メニューはアジアの国の料理が日替わりで提供され、初日のテーマは「台湾料理」。お肉がゴロっと入ったルーローハンやマンゴーとマヨネーズソースで和えた小海老の副菜、デザートには台湾カステラが添えられています。

学校によりますと、カフェでは学生が客へ料理を振る舞うだけでなく、接客や片付けまですべてを行いながら、サービス業の楽しさややりがいを感じてもらうため、毎年夏休みの時期に開催しているということです。

訪れた人たちは学生たちが調理などに真剣に取り組む姿を温かく見守りながら、料理やデザートを味わっていました。

（訪れた人は）

「見た目もとてもきれいで、おいしくいただきました」

「スパイスもきいていて、本格的な味付けです。頑張っている姿を見ると励みになるというか、夢に向かって頑張っている人の姿っていいなと思います」

（カフェを開いた学生は）

「美味しかったや、ありがとうと言っていただけて、やりがいを実感できました」「接客は初めてで緊張したけれど、将来のための経験になると思うので、あと残り２日も頑張りたいです」

店は８日まで。７日は３種類のインドカレーが、８日はフォーなどのベトナム料理がそれぞれ７５食限定で提供されます。