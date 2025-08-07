お笑いコンビ、千原兄弟の千原ジュニア（51）が、6日放送のフジテレビ系「週刊ナイナイミュージック」（水曜午後11時）に出演。郷ひろみ（69）のすごすぎる気遣いを語った。

この日のゲストは郷。ジュニアは「郷ひろみのGO GO GOな神対応」と題した企画にVTR出演した。

ジュニアは「焼き鳥屋さんでご飯食べてたら、一番奥のカウンターに座ってたのが郷さんで」と郷と同じ店に居合わせたことを回想。あいさつに立とうとしたが「ここで俺がもしあいさつに行ったら、俺の分も郷さんに支払ってもらうことになるなと思って。そこは失礼ながらあいさつをしないで食べてた」と振り返った。

そのうちに郷が先に店を出ることになり「今やったら（あいさつに）行ける！ と思って、店出て『郷さん！』って」。一通りのあいさつを済ませ、郷は「またどこかでよろしくね！」と立ち去ったという。ホッとして席に戻り、食事を再開。「よかったよかった、あいさつもできたしと思って。食べ終わってお会計は？ って言ったら、『いただいております。郷さんから』って」とすでに支払い済みだったことに驚いた。

思わず「どうやって？」と尋ねると、店の主人は「（郷から）電話かかってきて、『ジュニアくんの分、全部僕につけといて』」と連絡を受けたという。ジュニアは「いやあ…すごい！ マジで」と気遣いに驚きっぱなしだった。