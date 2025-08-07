ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 西鉄天神大牟田線でダイヤに乱れ 二日市〜紫で踏切の安全確認（8月7… 西鉄天神大牟田線でダイヤに乱れ 二日市〜紫で踏切の安全確認（8月7日午前8時40分ごろ発生） 西鉄天神大牟田線でダイヤに乱れ 二日市〜紫で踏切の安全確認（8月7日午前8時40分ごろ発生） 2025年8月7日 9時14分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 西鉄によると、7日午前8時40分ごろ、天神大牟田線で踏切の安全確認を行った。この影響で同8時51分現在、同線(太宰府線・甘木線含む)に遅れが出ている。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト JR九州にあり、西鉄にはない「特急券」って？ 【続報】福岡・柳川市で建物火災の情報 七ツ家の柳川みのり幼稚園付近 約10分後にほぼ鎮圧（8月7日午前8時4分ごろ発生） 【続報】福岡・糸島市で建物火災の情報 志摩小富士大石（昭和）付近 約1時間10分後に鎮火（8月7日午前7時42分ごろ発生） 関連情報（BiZ PAGE＋） 配線, 葬儀, 法要, 住宅, 伊東市, 工場, 横浜, マンション, 介護タクシー, 大船