開口一番に「すみません」。鹿島の鈴木優磨が悔やんだPK失敗も、自分なりにチャレンジした結果。「ちょっと考え直さなきゃ」【天皇杯】
［天皇杯ラウンド16］鹿島 ３−２ 福岡／８月６日／メルカリスタジアム
鹿島アントラーズは８月６日、天皇杯のラウンド16でアビスパ福岡と対戦。雷による約50分の中断を含め、“170分”の激闘を３−２で制し、準々決勝へ進出した。
決勝ゴールを決めたのは鈴木優磨だ。２−２で迎えた延長後半の116分に、小川諒也のCKに頭で合わせてネットを揺らした。
勝利の立役者は、試合直後のフラッシュインタビューで開口一番に「すみません」とコメント。決勝弾の喜び以上に、２−１と１点リードで迎えた83分の自身のPK失敗を「迷惑をかけてしまった」と反省した。
昨季のJ１で６回のPKをすべて成功させていた鈴木にとって、天皇杯の福岡戦では久しぶりのPK失敗となったが、自分なりにチャレンジした結果でもあったようだ。
「そろそろ蹴り方を変えないといけないと個人的に（考えていた）。なぜかというと、去年から（PKを）蹴っている回数が多いので、そろそろ読まれると思っていた」
変化を求めたのは、広く世界中のサッカーを見て、研鑽を積む鈴木だからこそ。
「（PKを）決め続けている選手は、ちょっとずつ（蹴り方を）変えているんですよ。（ハリー・）ケインだったり、ブルーノ・フェルナンデスだったり、２パターンを使い分けているので、僕ももうひとつ使えないとダメだなと思っていたんですけど...。ひとつ目が今日で決まっていれば、違う駆け引きができたんですけど、ちょっと考え直さなきゃいけなくなった。でも、そこはまた自分なりにトレーニングしていければ」
鹿島のエースは常に進化を求めて日々、精進している。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
