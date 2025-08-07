PK失敗の悔しさをパワーに。決勝弾を決めた鈴木。写真：鈴木颯太朗

写真拡大

［天皇杯ラウンド16］鹿島 ３−２ 福岡／８月６日／メルカリスタジアム

　鹿島アントラーズは８月６日、天皇杯のラウンド16でアビスパ福岡と対戦。雷による約50分の中断を含め、“170分”の激闘を３−２で制し、準々決勝へ進出した。

　決勝ゴールを決めたのは鈴木優磨だ。２−２で迎えた延長後半の116分に、小川諒也のCKに頭で合わせてネットを揺らした。

　勝利の立役者は、試合直後のフラッシュインタビューで開口一番に「すみません」とコメント。決勝弾の喜び以上に、２−１と１点リードで迎えた83分の自身のPK失敗を「迷惑をかけてしまった」と反省した。
 
　昨季のJ１で６回のPKをすべて成功させていた鈴木にとって、天皇杯の福岡戦では久しぶりのPK失敗となったが、自分なりにチャレンジした結果でもあったようだ。

「そろそろ蹴り方を変えないといけないと個人的に（考えていた）。なぜかというと、去年から（PKを）蹴っている回数が多いので、そろそろ読まれると思っていた」

　変化を求めたのは、広く世界中のサッカーを見て、研鑽を積む鈴木だからこそ。

「（PKを）決め続けている選手は、ちょっとずつ（蹴り方を）変えているんですよ。（ハリー・）ケインだったり、ブルーノ・フェルナンデスだったり、２パターンを使い分けているので、僕ももうひとつ使えないとダメだなと思っていたんですけど...。ひとつ目が今日で決まっていれば、違う駆け引きができたんですけど、ちょっと考え直さなきゃいけなくなった。でも、そこはまた自分なりにトレーニングしていければ」

　鹿島のエースは常に進化を求めて日々、精進している。

取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）

【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介

 