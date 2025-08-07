◇ナ・リーグ ドジャース3―5カージナルス（2025年8月6日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）、本拠でのカージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。復帰後最長の4回で最多となる54球を投げて2安打1失点、自己最多8奪三振と好投した。打撃では1点を先制された直後の3回に日本選手3人目となるメジャー通算1000安打目の39号逆転2ランで自らを援護するなど、3打数1安打2打点。ただ、チームは救援陣が誤算で逆転負けを喫した。

この日二塁で先発したロハスは、3回先頭の7番ウォーカーが打ち上げた飛球が太陽と重なって捕球できず、大谷がこの日許した初安打となった。この安打を皮切りに2死三塁からバント安打を決められて先制を許した。ロハスはこのプレーについて、遊撃ベッツと「もっとムーキー（・ベッツ）との間でしっかりコミュニケーションを取っていれば、より良い対応ができたかもしれないという後悔がある。例えば、試合の最初の回で太陽が目に入って見づらかったことを、ちゃんと伝えておくべきだったかもしれない」と反省した。

直後に大谷の逆転2ランなどでひっくり返したが、終盤に失点を重ねて逆転負け。ロハスは「序盤にあまり走者を出せなかったし、ヒットも散発的だった。もっと得点してブルペンに余裕を与えるような展開に持ち込まないといけなかった。たまにいい試合をしても、次はまた崩れる、みたいな繰り返しではダメ。毎試合、もっと良いアプローチで臨んで、もっと得点できるようにしないといけない」と厳しい表情で話した。

大谷の投球については「彼は一段階上のレベルに達していたように感じた。失点した後、自分でホームランを打って、次の回は3者連続三振。まるで“この試合は自分が支配する”という強い意志を感じた。昨夜は遅くまで試合があって、何点も取って、夜遅くに帰ってきたのに、今日は午後1時の試合で先発。あのパフォーマンスは本当に凄いと思う。脱帽だよ」と驚きを口にした。