敵将・秀吉も認めた！主君・柴田勝家を救うため命を賭した若武者・毛受勝照の最期【後編】

戦国時代。名を上げ、領土を広げることに夢中な武士たちの中で、ただ一人、主君に真心をつくした若者がいました。その名は毛受勝照（めんじゅ かつてる）。

【前編】に引き続き、主君・柴田勝家に忠義を尽くした毛受勝照の生涯を紹介します。

「我こそ勝家なり」 忠義を貫いた最期

【前編】の記事はこちら↓

「我こそ勝家なり！」主君・柴田勝家を救うため名を偽り討死した若武者・毛受勝照の忠義【前編】

それから数年後の1583（天正十一）年のこと。歴史に名を残す大きな戦い――賤ヶ岳（しずがたけ）の戦いが始まります。

この戦は、本能寺の変のあと、天下の行方をめぐって争われた戦でした。織田信長の死後、その後継をめぐって対立したのが、柴田勝家と、信長の家臣から頭角を現した羽柴秀吉（のちの豊臣秀吉）です。

戦場となった賤ヶ岳は、琵琶湖の北にある山々の一角。この地をめぐる争いは、のちに秀吉が天下をおさめるきっかけとなる、運命の分かれ道でもありました。

柴田軍は、秀吉の勢いに押され、窮地に立たされていきます。ついに、勝家は覚悟を決めました。

「この命、ここで終えてこそ本望じゃ」

しかし、勝照はそれを止めます。そして、力強く、静かに言いました。

「どうか、生き延びてください。殿にはまだ、やるべきことがございます。ここは、私が行きます！」

勝照は、わずか200の兵を率いて出陣。戦場で、柴田家の旗「金の御幣」を高く掲げました。そして、大声で名乗ります。

「我こそ、柴田勝家なり！」

敵の大軍が一斉に襲いかかります。その間に、勝家は何とか北ノ庄へ撤退できました。

この戦いで、勝照は兄の茂左衛門（もざえもん）と共に、戦場で命を落とします。享年 25歳。彼の忠義は、まるで絵のように、人々の記憶に刻まれました。

敵も認めた、まっすぐな心

この出来事には、敵だった秀吉も心を動かされたと言われています。戦後、秀吉は毛受兄弟の首を母親の元へ返すという、異例の計らいをしました。勝照の忠義と誠実さを、敵の将ですら認めざるを得なかった。それが、彼の生き様の重さを物語っています。

その後、毛受家の子孫は尾張徳川家に仕え、明治時代には、元の姓である水野を名乗る家もあったそうです。

毛受勝照は、大名でもなく、軍を率いる将軍でもありません。後世の歴史書に大きく載ることもないでしょう。しかし、名を残さなくても、人々の心に残った人、それが彼でした。

12歳で家を出て、25歳で命を落とすまで、彼が守りたかったのは「忠義」だけだったのかもしれません。この時代、多くの武将が歴史に名を残しました。でも、名を残さなくても、人々の心に残った人がいた。

その一人が、毛受勝照だったのです。

栄華も、領地も、記録に残る勲功もいらなかった。彼が選んだのは、「だれかのために生きる」という、ただ一つの道でした。

主君の名に恥じぬように。家族に誇れる生き方をするように。そして、命の終わりまで、まっすぐに、うしろをふり返らずに。その姿に、敵でさえ頭を垂れたといいます。

たとえ目立たなくても、たとえ時代に名を刻まれなくても、人の心に火をともすような生きざまは、確かにあった――そして、今を生きる私たちにも、そっと問いかけてくるのです。

「あなたが、命を使いたいものは、なんですか？」と。

参考文献：スタンダーズ監修『信長の家臣団と光秀対秀吉』スタンダーズ、2019