ÆÚ¤Î¥È¥Ã¥«¥ë¥Ó¡Ê´Ú¹ñÉ÷¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡Ë

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥º¥Ã¥­¡¼¥Ë¡§1ËÜ¥È¥Þ¥È¡ÊÃæ¶Ì¡Ë¡§2¸ÄÆÚ¤Ò¤­Æù¡§200gÆÚ¤³¤Þ¡§100gÄ¹¤Í¤®¡§1/4ËÜ±ö¡§¾®¤µ¤¸1¤³¤·¤ç¤¦¡§¾¯¡¹·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤Î¤â¤È¡§Âç¤µ¤¸1¥µ¥é¥ÀÌý¡§¾®¤µ¤¸2¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¡§2Ëç¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡§¤ª¹¥¤ß¤ÇÄ´Íý¹©Äø1ÌîºÚ¤òÀÚ¤ë¡£¡ÊÄ¹¤Í¤®¡§ÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡¿¥º¥Ã¥­¡¼¥Ë¡¦¥È¥Þ¥È¡§1­ÑÉý¤ÎÎØÀÚ¤ê¡Ë2¥Ü¥¦¥ë¤ËÆÚ¤Ò¤­Æù¤ÈÆÚ¤³¤ÞÆù¤òÆþ¤ì¡¢Îý¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤ë¡£±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡¦·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤Î¤â¤È¡¦Ä¹¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¡¢º®¤¼¤ë¡£¢¨À®·Á¤Ï¤·¤Ê¤¤3¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¤Ò¤­¡¢­¢¤ÎÆù¤À¤Í¤ò¹­¤²¡¢¥º¥Ã¥­¡¼¥Ë¡¦¥È¥Þ¥È¤òËä¤á¹þ¤ó¤À¤é³¸¤ò¤·¤Æ¾Æ¤¯¡£¾Ç¤²ÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢Î¢ÌÌ¤â¾Æ¤¯¡£4¾Æ¤­¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤ª»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¤È¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¤Ç¤­¤¢¤¬¤ê¡£

¾Æ¤­ÌîºÚ¤Î½ÁÊª

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡§2¸Ä¤·¤¤¤¿¤±¡§4ËçÌýÍÈ¤²¡§1Ëç¿å¡§600ml¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¡§1¸Ä¤ß¤½¡§Âç¤µ¤¸3Ä´Íý¹©Äø1¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¦¤·¤¤¤¿¤±¤Ï¤Þ¤ë¤´¤È¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê240W¡Ë¤Ç8Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯¡£2Æé¤Ë¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¡¢Ê¨Æ­¤·¤¿¤é2cmÉý¤ËÀÚ¤Ã¤¿ÌýÍÈ¤²¤òÆþ¤ì¤ë¡£¾¯¤·¼Ñ¤¿¤é¡¢¤ß¤½¤òÍÏ¤­Æþ¤ì¤ë¡£3¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤¤¤¿¤±¤ò²Ã¤¨¡¢²¹¤Þ¤Ã¤¿¤é¤Ç¤­¤¢¤¬¤ê¡£

¡Ú¤¿¤³¤È¤ß¤ç¤¦¤¬¤Î»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Þ¥ê¥Í

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¤¿¤³¡§250g¤ß¤ç¤¦¤¬¡§3¸Ä¤¹¤·¿Ý¡§Âç¤µ¤¸2¹õ¿Ý¡§Âç¤µ¤¸1Çò¤´¤Þ¡§¾®¤µ¤¸1Ä´Íý¹©Äø1¶ñºà¤òÀÚ¤ë¡£¡Ê¥¿¥³¡§¤Ö¤ÄÀÚ¤ê¡¿¤ß¤ç¤¦¤¬¡§¼Ð¤áÀÚ¤ê¡Ë2¥Ü¥¦¥ë¤Ë­¡¤òÆþ¤ì¡¢¤¹¤·¿Ý¡¦¹õ¿Ý¡¦Çò¤´¤Þ¤ò²Ã¤¨¡¢¤¶¤Ã¤¯¤êº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é¤Ç¤­¤¢¤¬¤ê¡£

Ä¶´ÊÃ±¥Ó¥Ó¥ó¥Ð

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡ËÆ¦¤â¤ä¤·¡§1/2ÂÞÍñ¡§2¸ÄÇò¤À¤·¡§Âç¤µ¤¸1¤´¤ÞÌý¡§Âç¤µ¤¸1´Ú¹ñ¤Î¤ê¡§10Ëç¤´ÈÓ¡§500gÄ´Íý¹©Äø1¥Ü¥¦¥ë¤ËÆ¦¤â¤ä¤·¤òÆþ¤ì¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¤éÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç1Ê¬20ÉÃ¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£²ÃÇ®¤·¤¿¤é¡¢¥­¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿åµ¤¤ò¼è¤ë¡£2ÍÏ¤­Íñ¤ËÇò¤À¤·¤òÆþ¤ì¡¢¤´¤ÞÌý¤ò¤Ò¤¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Çº®¤¼¤Ê¤¬¤éßÖ¤á¤ë¡£3¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤´ÈÓ¡¦Æ¦¤â¤ä¤·¡¦­¢¤Î¤¤¤êÍñ¡¦¤Á¤®¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤Î¤ê¤òÆþ¤ì¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¤¿¤é¤Ç¤­¤¢¤¬¤ê¡£