¡Ú¸ø¼°¡¦DayDay.¡Û°¡´õ¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¡Ö30Ê¬4ÉÊ¡×
ÆÚ¤Î¥È¥Ã¥«¥ë¥Ó¡Ê´Ú¹ñÉ÷¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡Ë
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¡§1ËÜ¥È¥Þ¥È¡ÊÃæ¶Ì¡Ë¡§2¸ÄÆÚ¤Ò¤Æù¡§200gÆÚ¤³¤Þ¡§100gÄ¹¤Í¤®¡§1/4ËÜ±ö¡§¾®¤µ¤¸1¤³¤·¤ç¤¦¡§¾¯¡¹·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤Î¤â¤È¡§Âç¤µ¤¸1¥µ¥é¥ÀÌý¡§¾®¤µ¤¸2¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¡§2Ëç¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡§¤ª¹¥¤ß¤ÇÄ´Íý¹©Äø1ÌîºÚ¤òÀÚ¤ë¡£¡ÊÄ¹¤Í¤®¡§ÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡¿¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¡¦¥È¥Þ¥È¡§1ÑÉý¤ÎÎØÀÚ¤ê¡Ë2¥Ü¥¦¥ë¤ËÆÚ¤Ò¤Æù¤ÈÆÚ¤³¤ÞÆù¤òÆþ¤ì¡¢Îý¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤ë¡£±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡¦·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤Î¤â¤È¡¦Ä¹¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¡¢º®¤¼¤ë¡£¢¨À®·Á¤Ï¤·¤Ê¤¤3¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¤Ò¤¡¢¢¤ÎÆù¤À¤Í¤ò¹¤²¡¢¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¡¦¥È¥Þ¥È¤òËä¤á¹þ¤ó¤À¤é³¸¤ò¤·¤Æ¾Æ¤¯¡£¾Ç¤²ÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢Î¢ÌÌ¤â¾Æ¤¯¡£4¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤ª»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¤È¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¾Æ¤ÌîºÚ¤Î½ÁÊª
¡Ú¤¿¤³¤È¤ß¤ç¤¦¤¬¤Î»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Þ¥ê¥Í
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¤¿¤³¡§250g¤ß¤ç¤¦¤¬¡§3¸Ä¤¹¤·¿Ý¡§Âç¤µ¤¸2¹õ¿Ý¡§Âç¤µ¤¸1Çò¤´¤Þ¡§¾®¤µ¤¸1Ä´Íý¹©Äø1¶ñºà¤òÀÚ¤ë¡£¡Ê¥¿¥³¡§¤Ö¤ÄÀÚ¤ê¡¿¤ß¤ç¤¦¤¬¡§¼Ð¤áÀÚ¤ê¡Ë2¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡¤òÆþ¤ì¡¢¤¹¤·¿Ý¡¦¹õ¿Ý¡¦Çò¤´¤Þ¤ò²Ã¤¨¡¢¤¶¤Ã¤¯¤êº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
Ä¶´ÊÃ±¥Ó¥Ó¥ó¥Ð
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡ËÆ¦¤â¤ä¤·¡§1/2ÂÞÍñ¡§2¸ÄÇò¤À¤·¡§Âç¤µ¤¸1¤´¤ÞÌý¡§Âç¤µ¤¸1´Ú¹ñ¤Î¤ê¡§10Ëç¤´ÈÓ¡§500gÄ´Íý¹©Äø1¥Ü¥¦¥ë¤ËÆ¦¤â¤ä¤·¤òÆþ¤ì¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¤éÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç1Ê¬20ÉÃ¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£²ÃÇ®¤·¤¿¤é¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿åµ¤¤ò¼è¤ë¡£2ÍÏ¤Íñ¤ËÇò¤À¤·¤òÆþ¤ì¡¢¤´¤ÞÌý¤ò¤Ò¤¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Çº®¤¼¤Ê¤¬¤éßÖ¤á¤ë¡£3¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤´ÈÓ¡¦Æ¦¤â¤ä¤·¡¦¢¤Î¤¤¤êÍñ¡¦¤Á¤®¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤Î¤ê¤òÆþ¤ì¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£